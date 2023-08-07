«بلتون المالية القابضة» تستحوذ على قمة تداولات السوق الرئيسية اليوم

تصدَّر سهم شركة «بلتون المالية القابضة» تداولات السوق الرئيسية من حيث القيمة، دون الصفقات، بـ898.2 مليون جنيه، لليوم الثاني على التوالي، خلال جلسات الأسبوع الحالي.

وحصد «البنك التجاري الدولي- مصر» المرتبة الثانية بقيمة تدولات بلغت 350.88 مليون جنيه، يليه في الثالثة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» بـ253.8 مليون جنيه،

ثم في الرابعة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» بـ104.9 مليون جنيه، و«حديد عز» في الخامسة بـ102.58 مليون جنيه.

وجاءت «مجموعة إي إف جي القابضة» في المرتبة السادسة بقيمة تداولات 99.79 مليون جنيه، يليها في السابعة «المصرية للاتصالات» بـ50.5 مليون جنيه،

ثم «سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك» في الثامنة بـ37.6 مليون جنيه، و«السويدي إلكتريك» في التاسعة بـ37.2 مليون جنيه، وحصدت «مدينة نصر للإسكان والتعمير» العاشرة بـ35.3 مليون جنيه.