«بلتون المالية القابضة» تتصدر قائمة أكبر 10 أسهم من خلال قيمة التداول بالسوق الرئيسية

تصدرت شركة «بلتون المالية القابضة» قائمة أكبر 10 أسهم مقيدة بالسوق الرئيسي في البورصة المصرية من حيث قيمة التداول بنهاية جلسة اليوم بـ 725.4 مليون جنيه.

وحصدت «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» المرتبة الثانية من حيث قيمة التداول بـ 276.68 مليون جنيه، تليها في الثالثة «البنك التجاري الدولي-مصر» بـ 98.07 مليون جنيه ثم «مجموعة إي إف جي القابضة» بـ 58.16 مليون جنيه في الرابعة، ثم «حديد عز» بـ 57.05 مليون جنيه في الخامسة.

وجاءت «النساجون الشرقيون للسجاد» في المرتبة السادسة بـ 51.49 مليون جنيه، ثم «ابن سينا فارما» بـ 44.89 مليون جنيه في السابعة، تليها «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» بـ 40.11 مليون جنيه في الثامنة، و«سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك» في التاسعة بـ 37.28 مليون جنيه، و«بالم هيلز للتعمير» بـ 33.89 مليون جنيه.