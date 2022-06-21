بلتون القابضة : شيميرا الإماراتية تقدمت بعرض استحواذ رسمى بسعر 1.48 جنيه للسهم

أفصحت شركة بلتون المالية القابضة اليوم الثلاثاء عن تقدم شركة شيميرا للاستثمار بعرض الاستحواذ الرسمى إلى هيئة الرقابة المالية بسعر 1.48 جنيه للسهم .

وأكدت الرقابة المالية فى بيان منشور على شاشة التداول بالبورصة تلقيها عرض الاستحواذ صباح اليوم ( الساعة 9:00 ) من قبل شركة ( chimp 1 investment spv rsc ltd ) التابعة لشركة شيميرا وجارى فحصه ودراسته.

وأفصحت بلتون القابضة فى (12 يونيو ) عن تلقيها خطاب نوايا مقدم من شركة شيميرا للاستثمار (ذ.م.م) الإماراتية، بغرض الاستحواذ على 90% من أسهمها بمتوسط سعر 1.48 جنيه للسهم ودون طلب فحص نافى للجهالة.

بلتون القابضة : عرض شيميرا يستهدف شراء 90% من الأسهم بقيمة 595.5 مليون جنيه

وقالت شيميرا ساعتها إنها ستتقدم بالعرض الرسمى بعد استيفاء عدة موافقات داخلية وإدارية من عدة جهات مختصة وذات صلة فى مصر والإمارات،وفقا لبيان أرسلتهإلى كل من بلتون القابضة وهيئة الرقابة المالية بتاريخ (12 يونيو).

وخاطبت بلتون الرقابة المالية فى وقت لاحق لإيقاف طلب اجراءات الفحص النافى للجهالة المسموح بها لشركة دبليو إم للاستشارات (مقدمة العرض الأول) لحين البت فى العرض الإماراتى الأعلى سعر (وافقت الرقابة على الطلب بتاريخ 13 يونيو ).

ويستهدف عرض شيميرا للاستثمار الاستحواذ على 90% من أسهم الشركة كحد أعلى مستهدف أو 51% من الأسهم كحد أدنى، مع إمكانية تعديل السعر وفقًا لما ستسفر عنه الدراسة الاستثمارية لمقدم العرض.

ويبلغ عدد أسهم بلتون 445.6 مليون سهم، بما يعنى أن قيمة العرض قد تتراوح بين 595.5 مليون جنيه فى حالة الاستحواذ على 90% أو 340 مليون جنيه تقريبا فى حالة الاستحواذ على 51% وفقا لحسابات المال.

تحالف دبليو ام للاستشارات تقدم بعرض استحواذ أول بقيمة 541 مليون جنيه

وأفصحت بلتون فى 5 يونيو الجارى عن تلقيها عرض استحواذ مبدئى من مجموعة مستثمرين للاستحواذ على 90% من أسهم الشركة كحد أقصى بقيمة إجمالية قدرها 541.5 مليون جنيه وفقا لحسابات المال.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة بتاريخ (5 يونيو 2022)، إن هذا العرض تقدم به تحالف مجموعة من المستثمرين الاستراتيجيين تقودهم شركة دبليو إم للاستشارات بمتوسط سعر 1.35 جنيه للسهم.

ويستهدف العرض الاستحواذ على 90% من أسهم الشركة كحد أعلى مستهدف أو 51% من الأسهم كحد أدنى، مع إمكانية تعديل السعر وفقا لما ستسفر عنه عملية الفحص النافى للجهالة.

ويشير السعر المقدم إلى أن قيمة العرض قد تتراوح بين 541 مليون جنيه فى حالة الاستحواذ على 90% أو 305 مليون جنيه فى حالة الاستحواذ على 51% وفقا لحسابات المال.

ونوهت الشركة وقتها إلى أن هذا العرض محل دراسة وسيجرى نقاشه فى أقرب انعقاد قادم لمجلس الإدارة مع دراسة تفاصيله المالية والقانونية (انعقد المجلس بتاريخ 12 يونيو وقرر تعليق العرض لحين الفصل فى الإماراتى الأعلى سعرا).

مجلس بلتون القابضة يقترح بيع حصة لشريك استراتيجي منذ أبريل 2021

واقترح مجلس الإدارة الجديد للشركة خطة إستراتيجية لتطوير عملها فى أبريل قبل الماضى (2021)، تتضمن بيع حصة لـ”شريك إستراتيجى” من المؤسسات المحلية أو الإقليمية أو الدولية إضافة إلى مقترحات أخرى قريبة الصلة.

وقالت بلتون، فى إفصاح للبورصة المصرية آنذاك، إن خطة مجلس الإدارة تستهدف تنوع التمويل والدعم الاستراتيجى لأعمالها وأنشطتها.

وشملت الخطة المذكورة فتح باب التفاوض مع الشركاء الاستراتيجيين الراغبين فى ذلك، عبر بيع حصة من أسهم الشركة إليهم أو زيادة رأسمالها وفقا لما بفضى إليه الاتفاق.

ولفتت الشركة انتباه المساهمين والمتعاملين على السهم إلى أن تلك الخطة معرضة لكل الاحتمالات، بما فى ذلك عدم التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أنها ستسعى للوصول إلى أفضل قرار فى صالح الشركة ومساهميها.

وأفصحت بلتون، فى وقت سابق، عن نيتها بيع بعض استثماراتها الخارجية، فى إطار خطة إستراتيجية أوسع للتركيز على السوق المصرية والأسواق الإقليمية المجاورة في قطاع بنوك الاستثمار.

بلتون تبيع حصتها فى أرباخ جرايسون الأمريكية بقيمة 45 مليون دولار

وشرعت الشركة، منذ ديسمبر 2020، فى إجراءات بيع حصتها فى” أرباخ جرايسون” المتخصصة فى خدمات الوساطة المالية بقيمة اجمالية قدرها 45 مليون جنيه، إضافة إلى نسبة من الأرباح.

وقالت بلتون القابضة، فى إفصاح مرسل للبورصة (31 ديسمبر2020)، إنها حصلت على موافقة هيئة الرقابة المالية الأمريكية على إتمام إجراءات الصفقة.

وتبلغ قيمة الصفقة 2.8 مليون دولار أمريكى (ما يعادل 45 مليون جنيه)، إضافة إلى 50% من صافى الأرباح على مدار فترة تمتد إلى ثلاثين شهر.

ووقعت بلتون القابضة فى 23 أبريل 2020 اتفاقية مع مجموعة مستثمرين لبيع حصتها فى شركة أرباخ جرايسون Auerbach Grayson الأمريكية.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة تأتى في إطار عملية إعادة هيكلة تستهدف التركيز على السوق المصرية والأسواق المجاورة، بغرض تعظيم عوائد استثمارتها عبر التوسع فى الخدمات المالية غير المصرفية لعملائها فى الداخل والخارج.

واستحوذت بلتون فى أكتوبر 2016 على 60% من أسهم شركة Auerbach Grayson الأمريكية المتخصصة فى خدمات الوساطة المالية على مستوى العالم.

وقالت بلتون آنذاك إن الاستحواذ على Auerbach Grayson، يأتى فى إطار استراتيجية لتوسيع أنشطة الشركة وتأسيس بنك استثمار عالمي في منطقة الشرق الأوسط.

وانتقلت ملكية وإدارة بلتون القابضة إلى شركة أوراسكوم المالية القابضة منذ 11 فبراير 2021، وذلك فى إطار عملية إعادة هيكلة لشركات أوراسكوم للاستثمار القابضة، نتج عنها الانقسام إلى شركتين، إحداهما متخصصة فى الخدمات المالية وتضم شركتى بلتون وثروة القابضتين.