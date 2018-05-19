بلتون القابضة توافق على شراء حصة حاكمة في اورا للخدمات البنكية

مصطفى طلعت:وافق مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة على السير في إجراءات عملية الاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة اورا OraGroup المتخصصة في مجال الخدمات البنكية في القارة الافريقية.وفوض مجلس إدارة الشركة الإدارة التنفيذية في التوقيع على عرض شراء غير ملزم يحدد الاطار العام للصفقة وار

مصطفى طلعت:

وافق مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة على السير في إجراءات عملية الاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة اورا OraGroup المتخصصة في مجال الخدمات البنكية في القارة الافريقية.

وفوض مجلس إدارة الشركة الإدارة التنفيذية في التوقيع على عرض شراء غير ملزم يحدد الاطار العام للصفقة وارساله للبائعين وتعيين مستشار مالى و قانونى و فنى لبدء عملية الفحص النافى للجهالة المالى و القانوني و الفني الكامل بعد اجراء فحص مبدئى وذلك قبل إتمام الصفقة وفقا للقواعد و الإجراءات القانونية.

وتمتلكOraGroup مجموعة من البنوك تعمل في نحو 12 دولة في غرب ووسط أفريقيا تحت الاسم التجارى ( اورا بنك (Orabank، ولديها 143 فرع وتقدم خدماتها الى نحو 4000 عميل، علماً بأن المجموعة قد حققت نمواً قدره 45 % ي ارباح 2017 ليصل الى نحو 40.1 مليون دولار .

وقالت “بلتون المالية” إن عملية الاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة اورا OraGroup تأتي في اطار سياسية الشركة للتوسيع استثماراتها في مجال الخدمات المالية بشكل عام وفي القارة الافريقية ذات المستقبل الواعد بشكل خاص.