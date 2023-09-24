«بلتون القابضة» تنفي البد في إجراءات القيد ببورصة دبي

قامت شركة بلتون المالية القابضة في إفصاحها للبورصة المصرية اليوم الأحد، بالإعلان بإنها لم تتجه لاتخاذ أي إجراءات لقيد أسهمها في بورصة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، موضحة إنها ملتزمة بقواعد الإفصاح ومبدأ الشفافية.

جدير بالذكر، أن شركة بلتون قد ارتفعت خسائرها في النصف الأول من العام الجاري، إذ إنها حققت صافي خسائر يبلغ نحو 145.89 مليون حنيه، بالمقارنة مع 105.58 مليون خلال الفترة ذاتها من 2022 الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

في حين أن إجمالي إيرادات الشركة اتجهت للارتفاع خلال الستة أشهر الأولي من 2023، لتسجل 292.58 مليون جنيه، في مقابل 110.39 مليون في الفترة ذاتها من العام السابق له.

كما ارتفعت خسائر الشركة المستقلة إلي 168.86 مليون جنيه في النصف الأول من 2023، بالمقارنة بـ 37.41 مليون خلال الفترة ذاتها من العام السابق.