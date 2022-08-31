«بلتون» القابضة تنتخب 4 أعضاء جدد بمجلس الإدارة ممثلين عن «شيميرا» الإماراتية

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة (المستحوَذ عليها مؤخرًا)، انتخاب أربعة أعضاء جدد بمجلس الإدارة ممثلين عن شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية.

وأسفرت نتيجة انتخابات بلتون القابضة عن اختيار داليا خورشد وزيرة الاستثمار السابقة بمنصف الرئيس التنفيذى للشركة، وسيد شعيب كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذى.

كما أسفرت النتائج المرسلة للبورصة المصرية، الأربعاء (31 أغسطس ) عن انتخاب أندريا موليكا، وميريان خلف، كأعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين.

وأقرَّت الجمعية العامة للمساهمين نتيجة الانتخابات وتشكيل مجلس الإدارة على النحو السابق لمدة ثلاث سنوات، مع تفويض المجلس في اختيار ثلاثة أعضاء مستقلين وذوي خبرة للالتحاق بالمجلس.

بلتون القابضة : اختيار داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة بمنصب الرئيس التنفيذي

داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة

وأعلنت شيميرا للاستثمار الإماراتية، فى (9 أغسطس الحالى)، تعيين داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة بمنصب الرئيس التنفيذى لشركة بلتون المالية القابضة، بعد نجاحها في إتمام الاستحواذ على 55.9% من أسهمها.

وقالت شيميرا للاستثمار، في بيان حصلت “المال” على نسخة منه ساعتها، إن تعيين داليا خورشيد في هذا المنصب لما تتمتع به من خبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية الدولية وتمويل الشركات.

وقال سيد بصر شُعيب، رئيس مجلس إدارة شيميرا، إن خطوة الاستحواذ على بلتون تتمشى بشكل مباشر مع رؤية وإستراتيجية الشركة للتوسع على المدى الطويل،

مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع إلى توليد القيمة، خلال الفترة المقبلة، من خلال تنفيذ خطة تحولية طموح تستهدف دعم نمو “بلتون” وتعزيز ربحيتها.

وأكد شعيب ثقته في أن تكليف داليا خورشيد بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة بلتون سيسهم بشكل فعال في إعادة بناء الشركة كواحدة من أبرز الشركات الرائدة بقطاع الخدمات المالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبها عبَّرت داليا خورشيد عن اعتزازها بتولي قيادة خطة التحول الإستراتيجي لشركة بلتون، معربة عن ثقتها في إعادة هيكلة الشركة لتصبح أحد الكيانات الرائدة في المنطقة ومركزًا لجذب الاستثمارات الدولية.

شيميرا استحوذت على 55.9% من أسهم بلتون بقيمة 384.7 مليون جنيه

سيد شعيب رئيس مجلس إدرة شيميرا للاستثمار

وأتمّت شيميرا للاستثمار الإماراتية عملية استحواذها على 55.9% من أسهم بلتون المالية القابضة بقيمة إجمالية قدرها 384.7 مليون جنيه، خلال جلسة الخميس بالبورصة المصرية (4 أغسطس الحالي).

وأظهرت نتيجة عرض الشراء، المنشورة على شاشة التداول بالبورصة، استجابة 259.1 مليون سهم فى بلتون القابضة لعرض الشراء المقدَّم من شركة شيميرا للاستثمار بسعر 1.458 جنيه للسهم.

وتشير أوامر البيع المسجلة فى العرض إلى أن شركة أوراسكوم المالية القابضة (المساهم الأكبر فى بلتون) هى الطرف شبه الوحيد المستجيب للعرض،

كما تشير النتيجة إلى معظم صغار المساهمين لم يستجيبوا للعرض ولم يسجلوا أي أوامر لبيع أسهمهم التي تمثل 44.1% تقريبًا من إجمالي الأسهم.

وتولّت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية مهام سمسار العرض، بينما تولَّى مكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية والمحاماة مهامّ المستشار القانونى للصفقة، وفقًا لنشرة الطرح المرسلة للرقابية المالية بتاريخ 19 يوليو الماضي.

وتبلغ حصة أوراسكوم المالية القابضة فى بلتون حوالى 55.9%، بما يعادل 295.1 مليون سهم (تمثل الحصة المستجيبة)،

بينما تتوزع بقية الحصة على آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة في البورصة، وفقًا لآخِر إفصاح ملكية بتاريخ 19 يوليو الماضي.

وانتقلت ملكية وإدارة بلتون إلى أوراسكوم المالية القابضة منذ 11 فبراير 2021، فى إطار عملية إعادة هيكلة لشركات أوراسكوم للاستثمار القابضة المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

ويرأس أنسي نجيب ساويرس (الحفيد) مجلس إدارة أوراسكوم المالية، بينما يشغل نيلز بختلر منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

واستهدف عرض شيميرا الاستحواذ على 90% من أسهم الشركة كحد أعلى مستهدف أو 51% من الأسهم كحد أدنى، بما يعني أن نتيجة العرض جاءت فوق الحد الأدنى بقليل حيث بلغت نسبة الاستجابة 55.9%.