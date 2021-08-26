«بلتون القابضة» تفصح عن بيع المساهم الرئيسى 9 ملايين سهم

بلتون المالية القابضة تفصح عن انخفاض حصة أوراسكوم إلى 59.2%

أفصحت شركة بلتون المالية القابضة عن قيام أوراسكوم المالية القابضة (المساهم الرئيسى) بتنفيذ عملية بيع 9 مليون سهم جديد من حصته فى الشركة بقيمة إجمالية قدرها 21 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت بلتون القابضة، فى إفصاح، للبورصة المصرية، الخميس، إن نسبة مساهمة أوراسكوم انخفضت بعد العملية من 61.2 % إلى 59.22 % إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 2.34 جنيه، وجرى تنفيذها بتاريخ 25 أغسطس، بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية. ولم يُظهر الإفصاح وجود أطراف مساهمة مرتبطة بالشركة.

ويبلغ رأسمال بلتون القابضة الحالى 891.3 مليون جنيه موزعًا على 445.6 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيهان للسهم.

بلتون القابضة: أوراسكوم باعت حصتين فى يونيو بقيمة 107 ملايين جنيه

وباعت أوراسكوم المالية القابضة (المساهم الرئيسى) 9.3 مليون سهم فى 16 يونيو الماضى بقيمة إجمالية قدرها 35.9 مليون جنيه تقريبًا، وفقا لإفصاح سابق.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 3.86 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصتها آنذاك من 70.1% إلى 68% إجمالى الأسهم.

وأفصحت بلتون، فى 2 يونيو الماضى، عن قيام أوراسكوم المالية القابضة بتنفيذ عملية بيع أخرى لنحو 20 مليون سهم من حصتها بقيمة إجمالية قدرها 71.5 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 3.58 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصتها بعد تلك العملية من 74.5% إلى 70.1%.

وانتقلت ملكية وإدارة بلتون القابضة إلى شركة أوراسكوم المالية القابضة منذ 11 فبراير الماضى، وذلك فى إطار عملية إعادة هيكلة لشركات أوراسكوم للاستثمار القابضة، نتج عنها الانقسام إلى شركتين، أحدهما متخصصة فى الخدمات المالية وتضم شركتى بلتون وثروة القابضتين.

وباعت أوراسكوم للاستثمار القابضة آنذاك، كامل حصتها البالغة 74.55% فى بلتون المالية القابضة إلى الشركة المنقسمة (أوراسكوم المالية القابضة) بقيمة إجمالية قدرها 900.3 مليون جنيه بمتوسط سعر 2.71 جنيه للسهم.

كما باعت كامل حصتها البالغة 29.2% فى ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية إلى الشركة المنقسمة بقيمة إجمالية قدرها 1.6 مليار جنيه تقريبا بمتوسط سعر 4.58 جنيه للسهم.

وكلفت بلتون فى 23 مارس الماضى، منير أمين فخرى عبد النور (وزير سياحة وصناعة سابق)، بمنصب الرئيس غير التنفيذى للشركة خلفا لنجل نجيب ساويرس (أنسى).

زيتا الإماراتية رفعت حصتها فى يونيو بقيمة 17.3 مليون جنيه

شركات الوساطة المالية

وأفصحت شركة بلتون فى 15 يونيو الماضى عن قيام شركة زيتا للاستثمار المحدودة(إماراتية) بشراء عدد 4.6 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 17.3 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 3.78 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، وارتفعت حصة زيتا بعد العملية من من 3.1 % إلى 4% من إجمالى الأسهم.

وأظهر إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، ارتباط الشركة الإماراتية بمساهم (إسلام محمد نجيب) يستحوذ على 1.9% من الأسهم.

واشترت زيتا للاستثمار فى 8 يونيو الماضى،حوالى 2.3 مليون سهم من أسهم بلتون ،بقيمة 9.2 مليون جنيه بمتوشط سعر 4 جنيهات للسهم، فى عملية نفذتها شركة بلوم مصر أيضًا.

كما قام المساهم عبد اللطيف محمود بتنفيذ عملية شراء فى نفس اليوم (8 يونيو) على عدد 19.4 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 78.3 مليون جنيه تقريبا لترتفع حصته من 0.78 % إلى 5.1 % من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 4.03 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأخ شقيق من عائلة محجوب يستحوذ على 1.09% من الأسهم.

يشار إلى أن نفس المساهم (عبد اللطيف محجوب) باع 20.8 مليون سهم من حصته فى 3 يونيو الحالي بقيمة إجمالية قدرها 79.8 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 3.89 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصة المساهم بعدها من 6.5% إلى 1.9% من إجمالى الأسهم.

مجلس الإدارة يقترح بيع حصة لشريك استراتيجي أو زيادة رأس المال

واقترح مجلس الإدارة الجديد للشركة خطة إستراتيجية لتطوير عملها، تتضمن بيع حصة لـ”شريك إستراتيجى” من المؤسسات المحلية أو الإقليمية أو الدولية إضافة إلى مقترحات أخرى قريبة الصلة.

وقالت بلتون، فى إفصاح للبورصة، 11 أبريل الماضى، إن خطة مجلس الإدارة تستهدف تنوع التمويل والدعم الاستراتيجى لأعمالها وأنشطتها.

وتتضمن خطة المجلس فتح باب التفاوض مع الشركاء الاستراتيجيين الراغبين فى ذلك، عبر بيع حصة من أسهم الشركة إليهم أو زيادة رأسمالها وفقا لما بفضى إليه الاتفاق.

ولفتت الشركة انتباه المساهمين والمتعاملين على السهم إلى أن تلك الخطة معرضة لكل الاحتمالات، بما فى ذلك عدم التوصل إلى اتفاق مشيرة إلى أنها ستسعى للوصول إلى أفضل قرار فى صالح الشركة ومساهميها.

وأفصحت بلتون، فى وقت سابق، عن نيتها لبيع بعض استثماراتها الخارجية، فى إطار خطة إستراتيجية أوسع للتركيز على السوق المصرية والأسواق الإقليمية المجاورة في قطاع بنوك الاستثمار.

بلتون شرعت فى بيع حصتها بجرايسون الأمريكية منذ ديسمبر

وشرعت الشركة، منذ ديسمبر الماضى، فى إجراءات بيع حصتها فى” أرباخ جرايسون” المتخصصة فى خدمات الوساطة المالية بقيمة اجمالية قدرها 45 مليون جنيه، إضافة إلى نسبة من الأرباح.

وقالت بلتون القابضة، فى إفصاح، للبورصة (31 ديسمبر)، إنها حصلت على موافقة هيئة الرقابة المالية الأمريكية على إتمام إجراءات الصفقة.

وتبلغ قيمة الصفقة 2.8 مليون دولار أمريكى (ما يعادل 45 مليون جنيه)، إضافة إلى 50% من صافى الأرباح على مدار فترة تمتد إلى ثلاثين شهر.

ووقعت بلتون القابضة فى 23 أبريل قبل الماضى اتفاقية مع مجموعة مستثمرين لبيع حصتها فى شركة أرباخ جرايسون Auerbach Grayson الأمريكية.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة تأتى في إطار عملية إعادة هيكلة تستهدف التركيز على السوق المصرية والأسواق المجاورة، بغرض تعظيم عوائد استثمارتها عبر التوسع فى الخدمات المالية غير المصرفية لعملائها فى الداخل والخارج.

واستحوذت بلتون فى أكتوبر 2016 على 60% من أسهم شركة Auerbach Grayson الأمريكية المتخصصة فى خدمات الوساطة المالية على مستوى العالم.

وقالت بلتون آنذاك إن الاستحواذ على Auerbach Grayson، يأتى فى إطار استراتيجية لتوسيع أنشطة الشركة وتأسيس بنك استثمار عالمي في منطقة الشرق الأوسط.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال نصفية تحول للشركة للربحية بقيمة 8.5 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2021،مقارنة بخسائر بلغت 20.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 193.8 مليون جنيه خلال النصف، مقابل إيرادات بلغت 103.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وأظهرت نتائج أعمال سنوية للشركة تسجيلها خسائر بلغت 132.4 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل خسائر بلغت 91.5 مليون جنيه في عام 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 276.7 مليون جنيه خلال العام المشار إليها، مقابل إيرادات بلغت 233.4 مليون جنيه في 2019.