بلتون القابضة تفصح عن بيع المساهم الرئيسى حصة أسهم بقيمة 71.5 مليون جنيه

بلتون المالية القابضة تفصح عن انخفاض حصة المساهم الرئيسى إلى 70.1%

أفصحت شركة بلتون المالية القابضة عن قيام أوراسكوم المالية القابضة (المساهم الرئيسى) بتنفيذ عملية بيع 20 مليون سهم من حصتها بقيمة إجمالية قدرها 71.5 مليون جنيه.

وقالت بلتون القابضة فى إفصاح للبورصة المصرية الأربعاء إن نسبة مساهمة أوراسكوم انخفضت بعد العملية من 74.5% إلى 70.1% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 3.58 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية. ولم يظهر الإفصاح وجود مجموعات مساهمة مرتبطة بالشركة.

وانتقلت ملكية وإدارة بلتون القابضة إلى شركة أوراسكوم المالية القابضة منذ 11 فبراير الماضى ،وذلك فى إطار عملية إعادة هيكلة لشركات أوراسكوم للاستثمار القابضة ، نتج عنها الانقسام إلى شركتين، أحدهما متخصصة فى الخدمات المالية وتضم شركتى بلتون وثروة القابضتين.

وباعت أوراسكوم للاستثمار القابضة آنذاك، كامل حصتها البالغة 74.55% فى بلتون المالية القابضة إلى الشركة المنقسمة (أوراسكوم المالية القابضة) بقيمة إجمالية قدرها 900.3 مليون جنيه بمتوسط سعر 2.71 جنيه للسهم.

كما باعت كامل حصتها البالغة 29.2% فى ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية إلى الشركة المنقسمة بقيمة إجمالية قدرها 1.6 مليار جنيه تقريبا بمتوسط سعر 4.58 جنيه للسهم.

وكلفت بلتون فى 23 مارس الماضى، منير أمين فخرى عبد النور (وزير سياحة وصناعة سابق)، بمنصب الرئيس غير التنفيذى للشركة خلفا لنجل نجيب ساويرس ( أنسى).

بلتون القابضة تدرس بيع حصة لشريك استراتيجي أو زيادة رأس المال

واقترح مجلس الإدارة الجديد للشركة خطة استراتيجية لتطوير عملها، تتضمن بيع حصة ل”شريك استراتيجى ” من المؤسسات المحلية أو الإقليمية أو الدولية إضافة إلى مقترحات أخرى قريبة الصلة.

وقالت بلتون فى إفصاح للبورصة 11 أبريل الماضى، إن خطة مجلس الإدارة تستهدف تنوع التمويل والدعم الاستراتيجى لأعمالها وأنشطتها.

وتتضمن خطة المجلس فتح باب التفاوض مع الشركاء الاستراتيجيين الراغبين فى ذلك، عبر بيع حصة من أسهم الشركة إليهم أو زيادة رأسمالها وفقا لما بفضى إليه الإتفاق.

ولفتت الشركة انتباه المساهمين والمتعاملين على السهم إلى أن تلك الخطة معرضة لكافة الاحتمالات بما فى ذلك عدم التوصل إلى اتفاق مشيرة إلى أنها ستسعى للوصول إلى أفضل قرار فى صالح الشركة ومساهميها.

وأفصحت بلتون فى وقت سابق عن نيتها لبيع بعض استثماراتها الخارجية، فى إطار خطة استراتيجية أوسع للتركيز على السوق المصرية والأسواق الإقليمية المجاورة في قطاع بنوك الاستثمار.

بلتون شرعت فى بيع حصتها فى جرايسون بقيمة 45 مليون دولار

وشرعت الشركة منذ ديسمبر الماضى فى اجراءات بيع حصتها فى” أرباخ جرايسون” المتخصصة فى خدمات الوساطة المالية بقيمة اجمالية قدرها 45 مليون جنيه إضافة إلى نسبة من الأرباح .

وقالت بلتون القابضة فى إفصاح للبورصة (31 ديسمبر) إنها حصلت على موافقة هيئة الرقابة المالية الأمريكية على إتمام اجراءات الصفقة.

وتبلغ قيمة الصفقة 2.8 مليون دولار أمريكى (ما يعادل 45 مليون جنيه) إضافى إلى 50% من صافى الأرباح على مدار فترة تمتد إلى ثلاثين شهر.

ووقعت بلتون القابضة فى 23 إبريل قبل الماضى اتفاقية مع مجموعة مستثمرين لبيع حصتها فى شركة أرباخ جرايسون Auerbach Grayson الأمريكية.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة تأتى في إطار عملية إعادة هيكلة تستهدف التركيز على السوق المصرية والأسواق المجاورة، بغرض تعظيم عوائد استثمارتها عبر التوسع فى الخدمات المالية غير المصرفية لعملائها فى الداخل والخارج.

واستحوذت بلتون فى أكتوبر 2016 على 60% من أسهم شركة Auerbach Grayson الأمريكية المتخصصة فى خدمات الوساطة المالية على مستوى العالم.

وقالت بلتون آنذاك إن الاستحواذ على Auerbach Grayson، يأتى فى إطار استراتيجية لتوسيع أنشطة الشركة وتأسيس بنك استثمار عالمي في منطقة الشرق الأوسط.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تسجيلها خسائر بلغت 132.4 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل خسائر بلغت 91.5 مليون جنيه في عام 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 276.7 مليون جنيه خلال العام المشار إليها، مقابل إيرادات بلغت 233.4 مليون جنيه في 2019.

تأسست بلتون عام 2006، وأدرجت فى البورصة منذ أبريل 2008، وتعمل الشركة في قطاع الخدمات المالية المتنوعة مع التركيز على الاستثمار المصرفي والسمسرة، ويقع مقرها بمحافظة القاهرة.