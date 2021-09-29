بلتون القابضة تحصل على موافقة الرقابة لزيادة رأسمالها بقيمة 35.6 مليون جنيه

حصلت شركة بلتون المالية القابضة، اليوم الأربعاء، على موافقة هيئة الرقابة المالية للسير فى اجراءات زيادة رأس المال المصدر بقيمة 35.6 مليون جنيه تقريبا.

وقالت بلتون القابضة فى إفصاح للبورصة المصرية إن هذه الزيادة ستكون نقدية فى إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 21 سبتمبر الماضى على الزيادة وفوضت العضو المنتدب للتواصل مع الرقابة المالية ومتابعة الإجراءات المطلوبة وأي تعديلات تطلبها الهيئة في هذا السياق.

ومن المقرر توزيع الزيادة المشار إليها على 17.8 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم، بما يرفع رأس المال المصدر إلى 927 مليون جينه، وفقا لكتاب الشركة إلى الرقابة المالية.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 891.3 مليون جنيه موزعًا على 445.6 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيهين للسهم، وتعتبر أوراسكوم المالية القابضة المساهم الرئيسي في الشركة بنسبة 59.2% من الأسهم.

وانتقلت ملكية وإدارة بلتون إلى شركة أوراسكوم المالية القابضة منذ 11 فبراير الماضي، فى إطار عملية إعادة هيكلة لشركات أوراسكوم للاستثمار القابضة، نتج عنها الانقسام إلى شركتين، أحدهما متخصصة فى الخدمات المالية وتضم شركتى بلتون وثروة القابضتين.

وكلفت الشركة فى 23 مارس الماضى، منير أمين فخرى عبد النور (وزير سياحة وصناعة سابق)، بمنصب الرئيس غير التنفيذى للشركة خلفا لنجل نجيب ساويرس (أنسى).

بلتون القابضة تقترح بيع حصة لشريك أو زيادة رأس المال لتمويل أنشطتها التوسعية

واقترح مجلس الإدارة الجديد للشركة خطة إستراتيجية لتطوير عملها، تتضمن بيع حصة لـ”شريك إستراتيجى” من المؤسسات المحلية أو الإقليمية أو الدولية إضافة إلى مقترحات أخرى قريبة الصلة.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة، 11 أبريل الماضي، إن خطة مجلس الإدارة تستهدف تنوع التمويل والدعم الاستراتيجى لأعمالها وأنشطتها.

وتتضمن خطة المجلس فتح باب التفاوض مع الشركاء الاستراتيجيين الراغبين في ذلك، عبر بيع حصة من أسهم الشركة إليهم أو زيادة رأسمالها وفقا لما بفضى إليه الاتفاق.

ولفتت الشركة انتباه المساهمين والمتعاملين على السهم إلى أن تلك الخطة معرضة لكل الاحتمالات، بما فى ذلك عدم التوصل إلى اتفاق مشيرة إلى أنها ستسعى للوصول إلى أفضل قرار فى صالح الشركة ومساهميها.

وأفصحت الشركة ، فى وقت سابق، عن نيتها لبيع بعض استثماراتها الخارجية، فى إطار خطة إستراتيجية أوسع للتركيز على السوق المصرية والأسواق الإقليمية المجاورة في قطاع بنوك الاستثمار.

بلتون شرعت فى بيع حصتها بجرايسون الأمريكية منذ ديسمبر

وشرعت الشركة، منذ ديسمبر الماضى، فى إجراءات بيع حصتها فى” أرباخ جرايسون” المتخصصة فى خدمات الوساطة المالية بقيمة اجمالية قدرها 45 مليون جنيه، إضافة إلى نسبة من الأرباح.

وقالت بلتون، فى إفصاح، للبورصة (31 ديسمبر)، إنها حصلت على موافقة هيئة الرقابة المالية الأمريكية على إتمام إجراءات الصفقة.

وتبلغ قيمة الصفقة 2.8 مليون دولار أمريكى (ما يعادل 45 مليون جنيه)، إضافة إلى 50% من صافى الأرباح على مدار فترة تمتد إلى ثلاثين شهر.

ووقعت الشركة فى 23 أبريل قبل الماضى اتفاقية مع مجموعة مستثمرين لبيع حصتها فى شركة أرباخ جرايسون Auerbach Grayson الأمريكية.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة تأتى في إطار عملية إعادة هيكلة تستهدف التركيز على السوق المصرية والأسواق المجاورة، بغرض تعظيم عوائد استثمارتها عبر التوسع فى الخدمات المالية غير المصرفية لعملائها فى الداخل والخارج.

واستحوذت بلتون فى أكتوبر 2016 على 60% من أسهم شركة Auerbach Grayson الأمريكية المتخصصة فى خدمات الوساطة المالية على مستوى العالم.

وقالت بلتون آنذاك إن الاستحواذ على Auerbach Grayson، يأتى فى إطار استراتيجية لتوسيع أنشطة الشركة وتأسيس بنك استثمار عالمي في منطقة الشرق الأوسط.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال نصفية تحول للشركة للربحية بقيمة 8.5 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2021،مقارنة بخسائر بلغت 20.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 193.8 مليون جنيه خلال النصف، مقابل إيرادات بلغت 103.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وأظهرت نتائج أعمال سنوية للشركة تسجيلها خسائر بلغت 132.4 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل خسائر بلغت 91.5 مليون جنيه في عام 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 276.7 مليون جنيه خلال العام المشار إليها، مقابل إيرادات بلغت 233.4 مليون جنيه في 2019.