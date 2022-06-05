«بلتون القابضة» تتلقى عرض استحواذ مبدئي بقيمة 541 مليون جنيه تقريبا

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة تلقيها عرض استحواذ مبدئى من مجموعة مستثمرين للاستحواذ على 90% من أسهم الشركة كحد أقصى بقيمة إجمالية قدرها 541.5 مليون جنيه تقريبا.

وقالت بلتون القابضة، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن هذا العرض تقدم به تحالف مجموعة من المستثمرين الاستراتيجيين تقودهم شركة دبليو بي للاستشارات بمتوسط سعر 1.35 جنيه للسهم.

ويستهدف العرض الاستحواذ على 90% من أسهم الشركة كحد أعلى مستهدف أو 51% من الأسهم كحد أدنى، مع إمكانية تعديل السعر وفقا لما ستسفر عنه عملية الفحص النافى للجهالة.

ونوهت الشركة إلى أن هذا العرض محل دراسة وسيجرى نقاشه فى أقرب انعقاد قادم لمجلس الإدارة مع دراسة تفاصيله المالية والقانونية.

ويبلغ رأسمال بلتون القابضة 891.3 مليون جنيه موزعًا على 445.6 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيهان للسهم، بما يعنى أن قيمة العرض قد تتراوح بين 541 مليون جنيه فى حالة الاستحواذ على 90% أو 305 مليون جنيه فى حالة الاستحواذ على 51% وفقا لحسابات المال.

مجلس بلتون القابضة يقترح بيع حصة لشريك استراتيجي منذ أبريل 2021

واقترح مجلس الإدارة الجديد للشركة خطة إستراتيجية لتطوير عملها، تتضمن بيع حصة لـ”شريك إستراتيجى” من المؤسسات المحلية أو الإقليمية أو الدولية إضافة إلى مقترحات أخرى قريبة الصلة.

وقالت بلتون، فى إفصاح للبورصة المصرية بتاريخ ( 11 أبريل 2021) إن خطة مجلس الإدارة تستهدف تنوع التمويل والدعم الاستراتيجى لأعمالها وأنشطتها.

وتتضمن خطة المجلس فتح باب التفاوض مع الشركاء الاستراتيجيين الراغبين فى ذلك، عبر بيع حصة من أسهم الشركة إليهم أو زيادة رأسمالها وفقا لما بفضى إليه الاتفاق.

ولفتت الشركة انتباه المساهمين والمتعاملين على السهم إلى أن تلك الخطة معرضة لكل الاحتمالات، بما فى ذلك عدم التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أنها ستسعى للوصول إلى أفضل قرار فى صالح الشركة ومساهميها.

وأفصحت بلتون، فى وقت سابق، عن نيتها لبيع بعض استثماراتها الخارجية، فى إطار خطة إستراتيجية أوسع للتركيز على السوق المصرية والأسواق الإقليمية المجاورة في قطاع بنوك الاستثمار.

بلتون تبيع حصتها فى أرباخ جرايسون الأمريكية بقيمة 45 مليون دولار

وشرعت الشركة، منذ ديسمبر 2020، فى إجراءات بيع حصتها فى” أرباخ جرايسون” المتخصصة فى خدمات الوساطة المالية بقيمة اجمالية قدرها 45 مليون جنيه، إضافة إلى نسبة من الأرباح.

وقالت بلتون القابضة، فى إفصاح مرسل للبورصة (31 ديسمبر2020)، إنها حصلت على موافقة هيئة الرقابة المالية الأمريكية على إتمام إجراءات الصفقة.

وتبلغ قيمة الصفقة 2.8 مليون دولار أمريكى (ما يعادل 45 مليون جنيه)، إضافة إلى 50% من صافى الأرباح على مدار فترة تمتد إلى ثلاثين شهر.

ووقعت بلتون القابضة فى 23 أبريل 2020 اتفاقية مع مجموعة مستثمرين لبيع حصتها فى شركة أرباخ جرايسون Auerbach Grayson الأمريكية.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة تأتى في إطار عملية إعادة هيكلة تستهدف التركيز على السوق المصرية والأسواق المجاورة، بغرض تعظيم عوائد استثمارتها عبر التوسع فى الخدمات المالية غير المصرفية لعملائها فى الداخل والخارج.

واستحوذت بلتون فى أكتوبر 2016 على 60% من أسهم شركة Auerbach Grayson الأمريكية المتخصصة فى خدمات الوساطة المالية على مستوى العالم.

وقالت بلتون آنذاك إن الاستحواذ على Auerbach Grayson، يأتى فى إطار استراتيجية لتوسيع أنشطة الشركة وتأسيس بنك استثمار عالمي في منطقة الشرق الأوسط.

وانتقلت ملكية وإدارة بلتون القابضة إلى شركة أوراسكوم المالية القابضة منذ 11 فبراير 2021، وذلك فى إطار عملية إعادة هيكلة لشركات أوراسكوم للاستثمار القابضة، نتج عنها الانقسام إلى شركتين، إحداهما متخصصة فى الخدمات المالية وتضم شركتى بلتون وثروة القابضتين.