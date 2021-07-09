بلتون: التعديلات المقترحة على الحدود السعرية وإقفال الأسهم تؤثر إيجابيا على البورصة

ترى وحدة أبحاث بنك الإستثمار “بلتون” أن مقترحات البورصة فيما يتعلق بطريقة حساب الحدود السعرية واسعار اقفال الاسهم، لها تاثير ايجابي على هيكلة السوق والشفافية والكفاءة.

واقترحت البورصة استخدام حساب متوسط السعر المتحرك مرجحاً بالكميات المنفذة، وتعديل طريقة حساب الحدود السعرية واستحداث جلسة مزاد لحساب سعر الإقفال اليومي؛ نرى ذلك إيجابيا على هيكل السوق والشفافية والكفاءة

ولم تحدد البورصة المصرية إطار زمني لتطبيق هذه التعديلات، ولكنها أعلنت عقد ثلاث جلسات تجريبية على نسخة جديدة من نظام التداول، وعقدت أول جلسة تجريبية الخميس 8 يوليو.

كما أعلنت ضرورة حضور منفذ واحد على الأقل ممثلاً عن كل شركة خلال الجلسات التجريبية بقاعة التداول. وستعقد الجلستين التجريبيتين يومي 11 و 12 يوليو.

تفاصيل المقترح:

1) تعديل حساب سعر الإغلاق للأوراق المالية المقيدة بناءً على حساب متوسط السعر المتحرك مرجحاً بالكميات المنفذة خلال أخر 30 دقيقة من الجلسة.

وترى “بلتون” أن تأثير هذا المقترح إيجابي اذ سيتضمن متوسط السعر المتحرك المرجح بالكميات المنفذة حجم التداول في سعر الإغلاق، مما يساعد في كشف التغييرات في شهية واتجاه السوق.

2) تعديل طريقة حساب الحدود السعرية لتكون 20% على مستوى اليوم بالكامل (بما يشمل الجلسة الاستكشافية وجلسة التداول وجلسة الإغلاق) ومبنية على أساس أخر سعر إقفال معلن.

وترى “بلتون” هذا التعديل إيجابي ايضا موضحة أن رفع الحدود السعرية سيحسن من تدفق معلومات الأسهم، مما يعزز ارتفاع مستويات نشاط السوق.إضافة إلى ذلك، سيؤدي إلى فارق أقل بين سعر العرض والسعر المطلوب، مما يسهل عملية استكشاف سعر الأسهم والتي تعتبر عاملاً أساسياً في الأسواق الفعّالة.

3) استحداث جلسة مزاد لحساب سعر الإقفال اليومي للأوراق المالية المقيدة قبل نهاية الجلسة وتنقسم إلى ثلاث فترات وهي:

جلسة مزاد سعر الإقفال Pre-close Auction، والتي يمكن للمشاركين في السوق المهتمين بالتداول عند سعر الإغلاق إدخال أوامر البيع والشراء.

جلسة التعديل Pre-close Adjustment ، والتي يمكن للمشاركين في السوق الذين تتفاعل الأوامر الخاصة بهم مع بعضها البعض للتوصل إلى سعر إغلاق متفق عليه لكل ورقة مالية و تنفيذ الأوامر عند هذا السعر.

جلسة التداول بسعر الإغلاق Trade at close، وهي مرحلة من التداول تبدأ مباشرة بعد روتين الإقفال. تتم مطابقة الأوامر بشكل مستمر عند سعر التوازن الثابت المحدد من مزاد الإقفال السابق.. يمكن للمشاركين أيضاً تنفيذ بعض التعديلات على الأوامر بما في ذلك سحب الأوامر خلال هذه المرحلة.

وقالت إن تطبيق آلية مزاد لاحتساب إغلاق الأسهم إيجابي ويتماشى مع ممارسات الأسواق العالمية، كما أن عملية المزاد تسهل التداول في سوق الأسهم التي يتسم بالتعقيد.

وأشارت “بلتون” إلى أن هذا التغيير سيوازن التداولات مرتفعة الحجم من مجموعة مختلفة من المستثمرين دون مجهود كبير.

أضافت: “من منظور المستثمر، ستتم العملية بسلاسة وعلى الفور، مما يزيد فعالية سوق الأسهم ويوفر هيكل تكلفة أفضل لمعاملات الأسهم”.