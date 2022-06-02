«بلتون»: الأسعار والمبيعات يقفزان بأرباح «موبكو» 164% خلال الربع الأول

أرجعت وحدة بحوث بنك الاستثمار “بلتون” ارتفاع أرباح شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو خلال الربع الاول من 2022 إلى عدة عوامل أبرزها الأسعار القوية ونمو المبيعات إلى جانب تحسن الهوامش التشغيلية.

وارتفعت أرباح شركة موبكو في الربع الأول من 2022 بنسبة 164% على أساس سنوي مسجلة 2,1 مليار جنيه (بنمو 64% على أساس ربع سنوي)، بحسب نتائج أعمال الشركة المرسلة للبورصة.

وقالت “بلتون”، في ورقة بحثية إن الأداء القوي يعود إلى نمو الأرباح نتيجة زيادة أسعار سماد اليوريا عالميا (ارتفع 136% على أساس سنوي)، إلى جانب ارتفاع المبيعات، مما أدى لزيادة مجمل الربح بواقع 147% واتساع هامش مجمل الربح بنحو 8.8 نقطة مئوية، مما انعكس في نمو أكبر لصافي الربح قبل خصم الضرائب (زاد بنسبة 194% على أساس سنوي، و47% على أساس ربع سنوي).

وأوضحت “بلتون” أن الإيرادات شهدت زيادة قوية بواقع 111% على أساس سنوي إلى 4,2 مليار جنيه (بنمو 33% على أساس ربع سنوي) خلال الربع الأول من 2022 إثر ارتفاع متوسط أسعار البيع.

وقفزت أسعار اليوريا بنحو 136% على أساس سنوي إلى 848 دولار/ للطن في الربع الأول من 2022 مع ارتفاع أسعار الأمونيا في الشرق الأوسط (بنمو 208% على أساس سنوي، و21% على أساس ربع سنوي).

وأشارت الورقة البحثية إلى أن زيادة الأسعار قد جاءت مصحوبة بارتفاع أحجام المبيعات خلال ربع العام مما عوض على الأرجح انخفاض المبيعات الربع الماضي نتيجة الإغلاق لأعمال الصيانة.

وارتفع مجمل الربح بنسبة 147% على أساس سنوي إلى 2,56 مليار جنيه (بنمو 40% على أساس ربع سنوي) في الربع الأول من 2022، ما يعادل هامش مجمل ربح 60.8% (ارتفع 8.8 نقطة مئوية على أساس سنوي) في الربع الأول من 2022، مما يرجع إلى زيادة أسعار البيع.

يذكر أن ارتفاع الإيرادات يعوض زيادة تكلفة المبيعات بنسبة 73% على أساس سنوي، الناتج جزئياً عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في المعادلة السعرية المرتبطة باليوريا.

وحددت وحدة بحوث “بلتون” القيمة العادلة لسعر السهم عند 125.5 جنيه، مع توصية بالشراء، مقابل سعر السهم عند 101 جنيه وقت صدور التقرير.