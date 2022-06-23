بلتون: الأسعار والمبيعات تقفز بأرباح «موبكو» 164% خلال الربع الأول

قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار “بلتون” إن أرباح شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو ارتفعت بنسبة 164% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2022 مسجلة 2,1 مليار جنيه (صعدت 64% على أساس ربع سنوي).

وأرجعت بلتون في ورقة بحثية وصلت “المال” نمو الأرباح إلى زيادة أسعار سماد اليوريا عالميا (بارتفاع 136% على أساس سنوي)، إلى جانب ارتفاع المبيعات.

وترى أن ذلك قد أدى لزيادة مجمل الربح بواقع 147% واتساع هامش مجمل الربح بنحو 8.8 نقطة مئوية، مما انعكس في نمو أكبر لصافي الربح قبل خصم الضرائب (بنمو 194% على أساس سنوي، و47% على أساس ربع سنوي).

وشهدت الإيرادات زيادة قوية بواقع 111% على أساس سنوي إلى 4,2 مليار جنيه (نمت 33% على أساس ربع سنوي) خلال الربع الأول من 2022 إثر ارتفاع متوسط أسعار البيع.

اذ قفزت أسعار اليوريا بنحو 136% على أساس سنوي إلى 848 دولار للطن في الربع الأول من 2022 مع ارتفاع أسعار الأمونيا في الشرق الأوسط (قفزت 208% على أساس سنوي، و21% على أساس ربع سنوي).

وقالت بلتون إن زيادة الأسعار جاءت مصحوبة بارتفاع أحجام المبيعات خلال ربع العام مما عوض على الأرجح انخفاض المبيعات الربع الماضي نتيجة الإغلاق لأعمال الصيانة.

وارتفع مجمل الربح بنسبة 147% على أساس سنوي إلى 2,56 مليار جنيه (ارتفع 40% على أساس ربع سنوي) في الربع الأول من 2022، ما يعادل هامش مجمل ربح 60.8% (صعد 8.8 نقطة مئوية على أساس سنوي) في الربع الأول من 2022 نتيجة زيادة أسعار البيع.

جدير بالذكر أن ارتفاع الإيرادات يعوض زيادة تكلفة المبيعات بنسبة 73% على أساس سنوي، الناتج جزئياً عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في المعادلة السعرية المرتبطة باليوريا.

وحددت الورقة البحثية الصادرة عن “بلتون” القيمة العادلة لسهم موبكو عند 125.5 جنيه، مع توصية بالشراء.