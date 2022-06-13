«بلتون»: استمرار ارتفاع مستويات التضخم المحلية على صدى زيادة الأسعار عالميًا

توقع بنك استثمار “بلتون” استمرار ارتفاع مستويات التضخم العام على أساس سنوي، نتيجة انعكاسات ارتفاع أسعار السلع عالميا على السوق المحلية.

توقعات بتثبيت الفائدة باجتماع المركزي القادم

وقال “بلتون” إن ارتفاع التضخم العام السنوي لمصر إلى 13.5% في مايو مقارنة بـ 13.1% في إبريل، جاء أقل من توقعاته البالغة 15%.

وأشار إلى أن قراءة التضخم السنوي تعكس تباطؤ التضخم الشهري، الذي ارتفع بنحو 1.1% مقارنة بـ3.3% في أبريل. بسبب الزيادة الطفيفة لأسعار السلع الغذائية بواقع 0.6% مقابل 7.6% في أبريل، بدعم أساسي من تراجع أسعار الخضراوات بواقع 15% مقابل زيادتها بواقع 29.5%.

وتوقع استمرار ارتفاع التضخم العام مع انعكاس ارتفاع أسعار السلع عالمياً على السوق المحلي، مع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات المالية في 23 يونيو الحالي.

وقال إننا نرى أن الأثر الكامل لرفع أسعار الفائدة على التضخم سيستغرق وقتاً للانعكاس بشكل كامل، ونتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 23 يونيو 2022، للسيطرة على معدلات التضخم في ضوء حالة عدم الاستقرار العالمية خلال الفترة الحالية”، وفقا لبنك الاستثمار.

وتابع، وارتفاع عائدات سندات الخزانة ووصول عائد أذون 91 يوما إلى متوسط 15% خلال مزاد هذا الأسبوع يدعم رؤيتنا.