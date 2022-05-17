بلتون: ارتفاع الهوامش وانخفاض تكلفة المخاطر يقفزان بأرباح بنك تنمية الصادرات الربع الأول

أرجعت وحدة بحوث بنك الاستثمار “بلتون” ارتفاع ربحية بنك تنمية الصادرات خلال الربع الاول من 2022 إلى اتساع هامش الدخل من العائد وانخفاض تكلفة المخاطر.

وحددت “بلتون”، في ورقة بحثية، القيمة العادلة لسهم البنك عند 11.20 جنيه مع توصية بالاحتفاظ، علما بان السهم يتداول على شاشات البورصة حاليا بالقرب من مستوى 8.2 جنيه.

وقالت الورقة البحثية أن صافي ربح البنك قد ارتفع في الربع الأول بنسبة 140.7% على أساس سنوي و 3% على أساس ربع سنوي مسجلاً 302 مليون جنيه، وذلك وفقاً للقوائم المالية المجمعة للبنك.

ومقارنة بالربع الأول من 2021، ذكرت “بلتون” أن النمو السنوي للأرباح قد جاء نتيجة نمو الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية بنسبة 24.6% على أساس سنوي، نظراً لنمو صافي الدخل من العائد بنسبة 23.5% بفضل الأثر الإيجابي للمركز المالي.

واشارت إلى ان الاضمحلال عن خسائر الائتمان لدى البنك قد انخفض بنسبة 98.8% على أساس سنوي، مما أدى لوصول تكلفة المخاطر لدى البنك إلى 1 نقطة أساس مقارنة بـ 93 نقطة في مارس 2021.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفض الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية بواقع 1.5% نتيجة انخفاض الدخل من العمولات بنحو 16%، كما ارتفع صافي الدخل من العائد لدى البنك بواقع 2.2% متأثراً إيجابياً بالمركز المالي.

وأوضحت أن ارتفاع صافي الدخل قد جاء نتيجة تسجيل دخل تشغيلي أخر بنحو 122 مليون جنيه مكاسب استعادة أصول فضلاً عن انخفاض الاضمحلال عن خسائر الائتمان بنحو 98.4% على أساس ربع سنوي.

وشهد العائد على متوسط حقوق المساهمين لدى البنك زيادة ملحوظة إلى 18.7% مقابل 8.5% في مارس 2021 إثر ارتفاع الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية وانخفاض تكلفة المخاطر والعبء الضريبي.

حقق المركز المالي للبنك نمواً جيداً بنحو 4% منذ بداية العام إلى 80,4 مليار جنيه، وجاء النمو الربع سنوي نتيجة زيادة ودائع العملاء بنسبة 3.8% على أساس ربع سنوي مسجلة 66.7 مليار جنيه حتى الربع الأول من 2022.

وقالت “بلتون” أن نمو الودائع كان مدعماً بودائع الشركات، التي ارتفعت بنسبة 4.4% على أساس ربع سنوي (ممثلة 80% من إجمالي الودائع)، بينما شهدت ودائع الأفراد نمواً بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي مسجلة 12,9 مليار جنيه.

وحقق مجمل القروض نمواً متماسكاً بنحو 13% على أساس ربع سنوي وذلك بفضل ارتفاع قروض الشركات بنسبة 12.1% على أساس ربع سنوي، بينما ارتفعت قروض الأفراد بنسبة 21.5% على أساس ربع سنوي ممثلة 9% من إجمالي القروض مقارنة بـ 6% في مارس 2021.

وسجل معدل القروض إلى الودائع لدى البنك 61.5%، مقابل 56.6% في ربع العام الماضي. ارتفعت مقاييس جودة الأصول لدى البنك خلال ربع العام، حيث سجل معدل القروض غير العاملة 2.9% في الربع الأول من 2021 مقابل 3.3% في الربع الماضي، ارتفعت تغطية المخصصات من 111.4% في ربع العام الماضي إلى 116.9%.