«بلتون»: أرباح «راميدا» للأدوية تخطت التوقعات بنحو 25% خلال الربع الأول

قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “بلتون” إن أرباح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – (راميدا) تخطت التوقعات بنحو 25% خلال الربع الأول من 2022.

وذكرت “بلتون”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن أرباح راميدا من الأعمال الأساسية في الربع الأول (بعد استبعاد مكاسب فروق تحويل العملة) ارتفعت بواقع 114% على أساس سنوي إلى 64 مليون جنيه.

وأرجعت نمو الربحة إلى عاملين، الأول زيادة الإيرادات بنحو 27% على أساس سنوي، والثاني اتساع ملحوظ للهوامش التشغيلية نتيجة ارتفاع معدلات التشغيل.

وأوضحت أنه بفضل طرح دواء مضاد لفيروس كوفيد -19 في أوائل عام 2021 بلغ صافي ربح راميدا المعلن 72 مليون جنيه، بنمو 138% على أساس سنوي.

وأشارت “بلتون” إلى أن راميدا حققت إيرادات بواقع 343 مليون جنيه، بارتفاع 27% على أساس سنوي (-13% على أساس ربع سنوي) متجاوزة توقعاتها بنحو 8%.

وأرجعت هذا النمو إلى أحجام المبيعات (باستثناء منتجات التصنيع للغير) بينما حققت الشركة نمو بنسبة 25% على أساس سنوي، وزيادة بواقع 1% فقط في متوسط سعر البيع الوحدة (باستثناء منتجات التصنيع للغير).

يذكر أن شركة راميدا طرحت منتجين جديدين خلال الربع الأول من 2022، منها دواء مولنوبيرافير المضاد للفيروسات بسعر 625 جنيها للعلبة بهامش مجمل ربح تجاوز 70% ونوتراسيوتيكال سيليستوك لتعزيز المناعة.

وعلى أساس كل قطاع، ارتفعت المبيعات الخاصة (أكبر مساهم في الإيرادات؛ 65%) بنحو 29% على أساس سنوي إلى 221 مليون جنيه بدعم من الارتفاع القوي لأحجام المبيعات إلى 9,5 مليون (بزيادة 40% على أساس سنوي).

وحقق قطاع المناقصات (20% من الإيرادات) نمواً بنسبة 21% على أساس سنوي رغم تراجع أحجام المبيعات نظراً لاستراتيجية إدارة الشركة للمشاركة في المناقصات ذات الحد الأدنى لمستويات الربحية للمجموعة.

وذكرت “بلتون” أن كل من قطاع الصادرات والتصنيع للغير قد سجل نمواً بنحو 16% على أساس سنوي و35% على أساس سنوي.

وأشارت إلى أن مجمل الربح ارتفع بنحو 49% على أساس سنوي إلى 173 مليون جنيه، مع اتساع هامش مجمل الربح بنحو 7.6 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 50.5%.

وأرجعت جاء هذا الاتساع إلى استراتيجية الشركة لزيادة مساهمة المنتجات مرتفعة الهوامش إلى جانب ارتفاع معدلات التشغيل مما أدى لانخفاض التكاليف الثابتة.

يذكر أن الربع الأول من 2021 تضمن هامش مجمل ربح أقل من متوسط هامش مجمل الربح للشركة بفضل طرح شركة راميدا مضادات فيروس كورونا في أوائل عام 2021، مما أدى لارتفاع تكلفة المواد الخام عند الطرح.

وسجلت الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 117 مليون جنيه، بزيادة 77% على أساس سنوي، مع هامش 34%.

وجاء هذا الارتفاع لهامش الربحية نتيجة ارتفاع المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية بنسبة 16% فقط على أساس سنوي ولتراجع نسبتها إلى الإيرادات إلى 22.7% خلال ربع العام مقابل 24.8% العام الماضي.

وحددت “بلتون” القيمة العادلة لسهم “راميدا” عند 3 جنيهات مع توصية بالشراء، في الوقت الذي يتداول به السهم حاليا على شاشات البورصة عند 2.2 جنيه.