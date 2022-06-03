«بلتون»: أرباح «دومتي» تجاوزت التوقعات بنحو 21% في الربع الأول

قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار “بلتون” إن شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) قد عادت لتسجيل الأرباح مقارنة بأدائها المتراجع في فترة المقارنة نتيجة إنهاء التعامل مع الوكلاء.

وأوضحت “بلتون”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن الشركة قد سجلت صافي ربح بنحو 50.4 مليون جنيه في الربع الأول من 2022.

وأشارت “بلتون” إلى أن “دومتي” سجلت ما يعادل صافي ربح من الأعمال الأساسية (بعد استبعاد خسائر فروق تحويل عملة بواقع 12 مليون جنيه، وبنود غير متكررة) بواقع 54 مليون جنيه، بناءً على حساباتها.

وقالت الورقة البحثية أن الأرقام المذكورة جاءت مقابل خسائر من الأعمال الأساسية بواقع 7 مليون جنيه في الربع الأول من 2021 ومتجاوزة توقعات بلتون بواقع 21%.

وارجعت “بلتون” تحسن الأرباح نتيجة الارتفاع القوي للإيرادات بنحو 73% على أساس سنوي مقارنة بأدنى مستوى في الربع الأول من 2021 إذ تأثرت إيرادات الربع الأول من 2021 بإنهاء دومتي التعامل مع الوكلاء لتوزيع منتجاتهم (تراجعت الإيرادات بنحو 13% على أساس سنوي في الربع الأول من 2021).

وأضافت: “على أساس ربع سنوي، تراجعت الأرباح من الأعمال الأساسية بواقع 3% على أساس ربع سنوي إثر ارتفاع الضرائب التي محت ارتفاع الإيرادات بواقع 3% وتحسن هوامش الأرباح التشغيلية (ارتفع هامش الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب بواقع 0.7 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي)”.

وذكرت “بلتون” أن الإيرادات قد ارتفعت بواقع 73% على أساس سنوي (بنمو 3% على أساس ربع سنوي، و17% عن التقديرات) إلى 1,122 مليون جنيه في الربع الأول من 2022، نتيجة نمو الإيرادات في كافة قطاعات شركة دومتي.

قطاع الجبنة

1) ارتفعت إيرادات قطاع الجبنة الرئيسي بواقع 74% على أساس سنوي (72% من إيرادات الربع الأول من 2022) مما كان عاملاً رئيسياً لنمو الإيرادات.

وذلك مقارنة بالأساس الضعيف في فترة المقارنة، اذ تضمنت نتائج أعمال الربع الأول من عام 2021 انخفاض إيرادات الجبنة بنحو 12% على أساس سنوي نظراً لإنهاء دومتي تعاملها مع وكلاء الذي أدى إلى خسائر مبيعات بنحو 90 مليون جنيه خلال ربع العام.

قطاع المخبوزات

2) قفزت مبيعات المخبوزات (22% من إيرادات الربع الأول من 2022) بواقع 87% على أساس سنوي مما رجع على الأرجح إلى تحقيق مبيعات أقوى بعد زيادات الطاقة الإنتاجية فضلاً عن ارتفاع أسعار البيع بالتجزئة.

قطاع العصير

3) ارتفعت إيرادات العصير (7% من إيرادات الربع الأول من 2022) بنحو 35% إثر زيادة استهلاك الوجبات الخفيفة مع تأثر أداء الربع الأول من 2021 سلباً بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا مثل إغلاق المدارس.

وأوضحت “بلتون” أن مجمل ربح دومتي قد تضاعف على أساس سنوي (بنحو 103%) إلى 269 مليون جنيه في الربع الأول من 2022، ما يعادل زيادة هامش مجمل الربح بواقع 3.5 نقطة مئوية إلى 24% (بنمو 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي، ووفقاً لتقديراتها).

وأشارت إلى أن تحسن ربحية قطاعي الجبنة والمخبوزات (ارتفع هامش مجمل ربح قطاع الجبنة بواقع 3.8 نقطة مئوية إلى 23.4%، وقطاع المخبوزات بواقع 2.4 نقطة مئوية إلى 31%)، قد جاء نتيجة ارتفاع معدلات التشغيل.

فضلاً عن زيادة مساهمة قطاع المخبوزات مرتفع الهوامش (22% من إيرادات الربع الأول من 2022 مقابل 20% في الربع الأول من 2021)، كما انخفض هامش مجمل ربح قطاع العصير إلى النصف على أساس سنوي مسجلاً 8% في الربع الأول من 2022.

وارتفعت ربحية دومتي قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 369% على أساس سنوي إلى 112 مليون جنيه في الربع الأول من 2022، مع هامش 10% (بنمو 6.3% نقطة مئوية على أساس سنوي، و0.6 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي، وبارتفاع 0.4 نقطة مئوية عن تقديرات بلتون).

وقالت “بلتون” إن ذلك قد جاء بدعم من انخفاض المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية نسبة للمبيعات (16.1% في الربع الأول من 2022 مقابل 20.6% في الربع الأول من 2021) نظراً لارتفاع الإيرادات ورغم زيادة التكلفة التسويقية والعمومية والإدارية بواقع 36% على أساس سنوي متأثرة بارتفاع المصروفات التسويقية إلى 39 مليون جنيه.

وحددت الورقة البحثية الصادرة عن “بلتون” القيمة العادلة لسهم دومتي عند 7 جنيهات، في الوقت الذي يتداول عليه السهم حاليا على شاشات البورصة بالقرب من 4.4 جنيه.