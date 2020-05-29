«بلتون» : أرباح «جهينة» تفوقت على التوقعات وتوصية بالاحتفاظ بالسهم

وأوصت بالاحتفاظ بالسهم مع تحديد قيمة عادلة قدرها 11.3 جنيه، علمًا بأن السهم يتداول على شاشات البورصة حاليًّا بالقرب من 7.4 جنيه.

قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “بلتون” إن أرباح شركة جهينة للصناعات الغذائية عن الربع الأول من العام الحالي قد تفوقعت على توقعاتها بنحو 17%.

وأشارت “بلتون”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، إلى أن الأرباح من الأعمال الأساسية ارتفعت بنسبة 55% لتسجل 134 مليون جنيه؛ بفضل تحسن الهوامش وانخفاض مصروفات الفائدة.

وأوضحت أن هامش مجمل الربح ارتفع (+1.5 نقطة مئوية) نتيجة انخفاض تكاليف المواد الخام، كما أن تغطية الفوائد شهدت بعض التحسن المتماسك إذ تراجعت مصروفات الفائدة بنسبة 43%، وارتفع صافي الربح المعلن بنسبة 60% مسجلًا 114 مليون جنيه.

ولفتت “بلتون” إلى أن إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 3% مسجلة 1,78 مليار جنيه (وفقًا لتوقعاتنا إلى حد كبير)، مع تسجيل قطاع الألبان أسرع نمو بين قطاعات الشركة (+7.8%)، مساهمًا بنسبة 55% من الإيرادات (مقابل 52% العام الماضي).

في حين أظهر قطاع الزبادي نموًّا ضعيفًا بنسبة 2%، دون تغير مساهمتها في مبيعات القطاعات بأكملها عند 20%. أما قطاع العصير فشهدت مبيعاته تراجعًا بنسبة 2%، موضحة أن التقديرات تشير إلى ركود الطلب، خاصة في ظل وباء كوفيد- 19، في ظل اتجاه المستهلكين إلى المنتجات الأساسية بشكل أكبر.

وأضافت: “مجمل الربح ارتفع بنسبة 8% مسجلًا 544 مليون جنيه (وفقًا لتوقعاتنا)، مع اتساع هامش مجمل الربح بنحو 1.5 نقطة مئوية إلى 30.5% (بارتفاع 150 نقطة أساس على تقديراتنا)؛ بفضل تراجع تكاليف المواد الخام على الأرجح”.

وقفزت الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بنسبة 14% مسجلة 312 مليون جنيه، في حين تحسن هامش الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب 180 نقطة أساس مسجلًا 17.5% في هذا الربع.

وأوصت الورقة البحثية الصادرة عن “بلتون” بالاحتفاظ بالسهم مع تحديد قيمة عادلة قدرها 11.3 جنيه، علمًا بأن السهم يتداول على شاشات البورصة حاليًّا بالقرب من 7.4 جنيه.