بلتون : آجال استحقاق الودائع تحدد أثر خفض الفائدة على البنوك

أسماء السيدتوقعت بحوث "بلتون المالية" تفاوت اﻵثر المحتمل جراء خفض أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة على البنوك حسب آجال الاستحقاق المحددة لدى كل منهم .وأوضحت "بلتون" في تقرير بحثي حصلت "المال" على نسخه منها أن البنوك المصرية كانت تسعتد لخفض أسعار الفائدة منذ الربع اﻷخير من العام المنقضي، إذ توقعت معظ

أسماء السيد

توقعت بحوث “بلتون المالية” تفاوت اﻵثر المحتمل جراء خفض أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة على البنوك حسب آجال الاستحقاق المحددة لدى كل منهم .

وأوضحت “بلتون” في تقرير بحثي حصلت “المال” على نسخه منها أن البنوك المصرية كانت تسعتد لخفض أسعار الفائدة منذ الربع اﻷخير من العام المنقضي، إذ توقعت معظم الإدارات خفض الفائدة بما لا يقل عن 400 نقطة أساس خلال العام الجاري .

وأضافت: أن معظم البنوك عدلت فجوات آجال استحقاق أصولها لتخفيف آثر انكماش الفائدة المتوقع من خلال مد آجال استحقاق اﻷصول لتثبيت اسعار الفائدة المرتفعة أطول فترة ممكنة، إضافة إلى التركيز على جمع الودائع قصيرة اﻷجل التى من المفترض أن يتم إعادة تسعيرها في أسرع وقت وسط خفض أسعار الفائدة .

وتوقعت “بلتون” تمكن البنوك التى لديها فجوات أجال استحقاق ايجابية بين اﻷصول والالتزامات من تثبيت هوامش الفائدة المرتفعه لفترة من الوقت، إضافة إلى كون البنوك التى تعتمد بشكل ﻷكبر على القروض نسبة إلى إجمالي اﻷصول مقابل أذون الخزانة في مكانه أفضل نظرًا لانخفاض عائدات أذون الخزانة بالفعل 400 نقطة أساس، في حين أن عائدات القروض المرتبطه بأسعرا الكوريدور انخفضت بنحو 200 نقطة اساس فقط حتى اﻵن.

وأخيرًا رأت أن البنوك اﻹسلامية سيكون لديها قدرة أكبر على إعادة تسعير التزاماتها لاعتمادها على سياسة تقاسم الأرباح والخسائر.