بلبع: نبحث تطبيق مبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي فى البحيرة

أكدت الدكتوره نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تُعد نموذجاً للشراكة التنموية مع القطاع الخاص، حيث تستهدف تشجيع صناعة السيارات المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم المكون المحلي؛ بما يُساعد فى تحريك عجلة الإقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، والإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم وتيسير إمتلاكهم سيارات موفرة إقتصادياً بتسهيلات إئتمانية كبيرة، موضحاً أن هذه المبادرة أسهمت فى تحقيق طفرة في مبيعات للسيارات ذات مكون محلي من خلال خلق طلب متزايد عليها.

جاء ذلك خلال رئاستها لإجتماع تفعيل المبادرة، بحضور كامل غطاس – السكرتير العام المساعد للمحافظة، و دعاء زيتون – مدير المديرية المالية بالبحيرة ، وممثلين عن الجهات المشاركة المعنية بتنفيذ المبادرة.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى جاهزية الجهات المعنية بالمحافظة لتطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية لإستبدال السيارات القديمة المتهالكة بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز والبنزين معاً، وتخريد السيارات القديمة وتشمل الملاكي والتاكسي والأجرة، والتي مضى عليها 20 عاماً، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتحول للعالم الأخضر، والإرتقاء بمنظومة البيئة، مع منح مالكي السيارات المشاركين في المبادرة “الحافز الأخضر” .

كما أوضحت أن المبادرة تسهم في تيسير إمتلاك المواطنين في البحيرة لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي “موديل السنة” موفرة إقتصادياً، وعبر تسهيلات إئتمانية كبيرة، حيث تتضمن مبادرة إحلال السيارات، التي تم إطلاقها العام الماضي، إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر، وذلك من خلال توفير حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

من جانبها أوضحت دعاء زيتون – مدير المديرية المالية بالبحيرة، أن المبادرة تقدم تسھيلات إئتمانية للمشاركين فى المبادرة من خلال البنوك المشاركة بسعر فائدة 3% (عائد سنوي مقطوع) لمدة 7 و 10 سنوات، مشيراً أن شركة مصر للتأمين تقدم خصم يصل إلى 50% من سعر السوق على وثيقة التأمين الشامل على السيارة، فضلاً عن تقديم تغطية تأمينية إضافية (مجاناً) لجميع المشاركين فى المبادرة تتمثل فى تأمين الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100 ألف جنيه في حالة الوفاة فى حادث سيارة أو العجز الكلي نتيجة حادث سيارة.

كما تقوم شركة مصر لتأمينات الحياة بتقديم خصم يصل إلى 50% من سعر السوق على وثيقة التأمين على حياة المشارك فى المبادرة، لافتةً إلى قيام شركات السيارات المشاركة بتقديم أسعار تنافسية عن سعر السوق، وتسھيلات فى خدمات ما بعد البيع فى حالة الحصــول علــى السيارة نقداً.