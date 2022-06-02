«بلالين» محمد رمضان ..«فقاعة» غنائية تبحث عن التريند أم نجومية بلا منافس

عاد الفنان محمد رمضان مع طرح أغنيته بلالين إلى مربع الجدل مجددا بين مؤيد له ومنتقد، فيما حصدت الأغنية مليون مشاهدة عبر حسابه يوتيوب.

أغنية بلالين، من غناء محمد رمضان ، وكلماته أيضًا بالتعاون مع إسلام شندي، الذي عمل بدوره على توزيع الأغنية .

وكلمات الأغنية يسيطر عليها ما سار عليه محمد رمضان في أغلب اغانيه من لفت النظر وإثارة الجدل حوله ومهاجمة آخرين غير معلومين وتقول:

دخولنا مرعب خلا الكل يركن وحش اللعبة حضر يبقى كله يكتم

ماليش اخر من الاخر انا متحكم

هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم

يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني

الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي

عاوز اخصام جديده يبقو معجبين



يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني

الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي

يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني

الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي



بلالين انتوا بلالين بلالين

منفوخين انتوا بلالين بلالين

في الهوا انتو بلالين بلالين

طايرين انتوا بلالين بلالين

بوم بوم عليكوا بوم بوم

حرب شاملة دايره عليكم بوم بوم

هقلبها عليكم نكد هتبقى عليكم غم

لما يجى المد يجي بعده اسمي

محمود عبد الستار : مازال يختار كلمات نرجسية في أغنياته تظهر أنه رقم 1 وعظيم

قال منظم الحفلات محمود عبد الستار للمال ، أن أغنية محمد رمضان الجديدة بلالين بنفس النهج الذي قدمه في أغنياته السابقة مافيا ونمبر1 والملك وغيرها .

حيث أنه مازال يختار كلمات نرجسية في أغنياته تظهر أنه رقم 1 وعظيم وأفضل شخص ومتفرد عن زملاؤه طيلة الوقت .

وتابع عبد الستار أن تحقيق الأغنية لتريند على يوتيوب ، ليس لجودتها الفنية أبدا وانما لكون رمضان يملك فانز يتخطى ملايين الأشخاص ، ويستطيع تصدر التريند بأعماله الفنية حتى لو لم يطرحها على يوتيوب .

لكن محمد رمضان برغم عدم نجاح مسلسله في رمضان هذا العام” المشوار” ، الا انه يحب دائما تويجه رسائل معينة بأغنياته للجمهور وزملاؤه بالوسط الفني ، وذلك أصبح شيئا منفرا منه ويجب أن يتدارك ذلك سريعا، وفق عبد الستار.

صلاح عطية : محمد رمضان يملك كاريزما عالية للغاية في مصر والوطن العربي

أوضح الشاعر الغنائي صلاح عطية أن أغنية بلالين ليست سيئة فنيا ، لكنها امتدادا لنوعية أغنياته التي قدمها سابقا السنين الماضية مثل نمبر 1 والملك ومافيا .

وأكد أن محمد رمضان يملك كاريزما عالية للغاية في مصر والوطن العربي ، ومازال مطلوبا في الحفلات الغنائية خارج مصر وذلك مايسعى له دائما .

ونوه غلى أنه يجب دراسة ظاهرة محمد رمضان ، لأنه فنان ونجم مجتهد في عمله الفني وليس سهلا التركيز في تقديم أغنية ثم فيلم سينمائي وحفلات غنائية ومسلسل تليفزيوني .

حلمي بكر : وصلنا لمستوى فني سيء في سوق الغناء

في المقابل يرى الملحن حلمي بكر، أننا وصلنا لمستوى فني سيئ للغاية في سوق الغناء بمصر منذ فترة طويلة ، وذلك سبب انتشار مثل هذه النوعية من الأغنيات الرديئة فنيا .

وأشار إلى أننا نحاول من خلال مهرجان الموسيقى العربية المقام أواخر عام 2022 ، اعادة الطرب والرقي للجمهور من خلال تقديم الأصوات المميزة مصريا وعربيا في فعاليات المهرجان .

ونوه بكر إلى أن محمد رمضان وحمو بيكا وغيرها من الأسماء ، التي لاتصلح للغناء لايجب الالتفات لها أبدا لعدم امتلاكها لموهبة الغناء والصوت الجميل .