«بلاك روك» يستثمر فى البيتكوين

خالد بدر الدينأعلن «بلاك روك» أكبر صندوق لإدارة الأصول فى العالم أول أمس أنه يعتزم الاستثمار فى سوق العملات الرقمية التى يتجاوز عددها 7500 عملة وعلى رأسها «البيتكوين» للاستفادة من الأرباح التى حققتها خلال السنوات الأخيرة، بعدما تجاوزت استثماراتها 360 مليار دولار هذا العام.

خالد بدر الدين

أعلن «بلاك روك» أكبر صندوق لإدارة الأصول فى العالم أول أمس أنه يعتزم الاستثمار فى سوق العملات الرقمية التى يتجاوز عددها 7500 عملة وعلى رأسها «البيتكوين» للاستفادة من الأرباح التى حققتها خلال السنوات الأخيرة، بعدما تجاوزت استثماراتها 360 مليار دولار هذا العام.

وقفزت أسعار العملات الرقمية بنسبة %3 للبيتكوين لتصل إلى أكثر من 6371 دولارا للوحدة وأكثر من %2 للعملات الأخرى، مثل «الريبيل» و«الإيثريوم» و«اللايتكوين» و«الكاردانو» خلال تعاملات أول يوم عمل هذا الأسبوع على منصة «بتستامبس فى بورصة لكسمبورج، لتسجل أكبر زيادة خلال الشهر الجارى.

وانتعشت أسعار العملات الرقمية، بعد أن كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الأسبوع الماضى عن دخول المستثمرين العالميين سوق هذه العملات، ومنهم صناديق الاستثمار العالمية، وستيفن كوهين، ثامن أغنى ملياردير فى العالم، وصاحب شركة «كوهين برايفت فينتشرز» والمشهور بلقب ملك صناديق التحوط الذى استثمر الأسبوع الماضى فى صندوق التحوط «أوتونوماس بارتنرز» الذى يركز على الاستثمار فى العملات الرقمية.

وقالت وكالة بلومبرج إن صندوق «بلاك روك» الأمريكى شكل فريقا لدراسة الأرباح التى يمكن أن يجنيها من الاستثمار فى هذه العملات، لاسيما أن “البيتكوين” قفزت قيمتها العام الماضى بأكثر من %1400 لتصل إلى أكثر من 19 ألف دولار للوحدة قبل أن تتراجع خلال العام الجارى إلى أقل من 6 آلاف دولار.

وينصح ستيف سترونجين، رئيس قسم بحوث الاستثمارات العالمية ببنك جولد مان ساكس جروب الأمريكى، المستثمرين بالاستعداد لمواجهة المزيد من هبوط أسعار العديد من العملات الديجيتال، ومنها «البيتكوين» التى هوى سعرها من أكثر من 19 ألف دولار فى ديسمبر الماضى إلى أقل من 6 آلاف فى فبراير الماضى.

وأكد أنه ليس من المحتمل أن تحتفظ العملات الديجيتال بأسعارها المرتفعة الحالية، وأنها ستواصل هبوطها خلال الشهور المقبلة، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لتراجعها، معتبرا أن مكاسبها خلال العام الماضى مجرد فقاعة ستنفجر فى أى لحظة، وأنها لن تشهد مرة أخرى الأسعار القياسية التى وصلت إليها بنهاية 2017.

وأوضح أن «البيتكوين» لن تصبح مثل العملات التقليدية بسبب التقلبات الحادة التى تعتريها، والتى تفوق بنسبة هائلة تقلبات العملات الحقيقية فى البلاد النامية التى تعانى كثيرا من إجراءات التعويم مثل السوم الأوزبكستانى، والبير الإثيوبى، والتى تكون فرصتها مقابل الدولار أفضل بكثير من «البيتكوين».

وكانت بورصة زيوريخ السويسرية أعلنت أمس أنها ستنشئ منصة للتعامل فى الأصول الديجيتال، لا سيما العملات المشفرة، لتعزيز أسواقها فى أوروبا بعد أن بدأت تجذب اهتمام المستثمرين وصناديق إدارة الأصول على مستوى العالم.