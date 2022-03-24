اقتصاد وأسواق

«بلاك روك»: الغزو الروسي لأوكرانيا سيسرع التحول نحو الطاقة الخضراء والعملات الرقمية

الحرب ستدفع الدول إلى مراجعة اعتمادها على الأموال وأنظمة الدفع التقليدية،
أيمن عزام 5:11 م, الخميس, 24 مارس 22 5:11 م, الخميس, 24 مارس 22

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يرى الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك  لاري فينك أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يؤدي إلى تسريع عملية التحول نحو الطاقة الخضراء، واستخدام العملات الرقمية.

في رسالته السنوية إلى حاملي الأسهم، قال فينك، إنه على الرغم من أن الحرب “ستبطئ حتماً” التحرك نحو صفر الانبعاثات على المدى القريب، إلا أنها ستسرّع استخدام مصادر الطاقة المتجددة على المدى الأطول.

تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا

أضاف فينك البالغ من العمر 69 عاماً: “شاهدنا بالفعل صنّاع السياسات الأوروبيين يدعمون الاستثمار في الموارد المتجددة كعنصر مهم في أمن الطاقة”، وتابع: “تحتاج الدول التي لا تملك مصادرها الخاصة بالطاقة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن تموّل هذه الموارد وتطورها، ما يعني بالنسبة للكثيرين الاستثمار في طاقة الرياح والطاقة الشمسية.”

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فيما يخصّ العملات الرقمية، رأى فينك أن الحرب ستدفع الدول إلى مراجعة اعتمادها على الأموال وأنظمة الدفع التقليدية، وقال: “يمكن لنظام دفع رقمي عالمي مُصمّم بعناية أن يحسّن إتمام التعاملات الدولية، مع الحدّ من مخاطر غسل الأموال والفساد”.

وفي إشارة إلى الأهمية المتنامية للعملات الرقمية، قال فينك، إن “بلاك روك” تدرس حالياً كيف يمكن استخدام هذه العملات، بالإضافة إلى العملات المستقرة، بهدف مساعدة العملاء.

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قال فينك، إن الأسواق المالية “الحافلة بالتحديات” أثّرت سلباً على أسهم “بلاك روك”، مضيفاً: “بما أنني شخصياً مالك كبير لأسهم بلاك روك، أشاطركم خيبة أملكم تجاه أداء سهمنا”. يذكر أن أسهم “بلاك روك” انخفضت بنسبة 20% هذا العام، مقارنة مع تراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 6.5% .

أدّت الحرب إلى تفاقم أعلى معدل تضخم منذ عقود، حيث سيشكل ارتفاع الأسعار تحدّياً للمصارف المركزية “لم يواجهوه منذ عقود”.

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على الرغم من أن مرونة العمل من المنزل في جزء من الوقت ستستمر بعد انحسار الوباء، إلا أن فينك يرى أن “العمل معاً والتعاون وتطوير موظفينا شخصياً هو جزء أساسي من مستقبل بلاك روك.”

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بقلم أيمن عزام

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