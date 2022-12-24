بلاك تيما يحيي حفلاً غنائيًا في ساقية الصاوي الليلة

تستعد فرقة بلاك تيما الغنائية لإحياء حفل كبير بساقية الصاوي مساء الليلة في تمام السابعة مساء وتقدم فيه أغنياتها الشهيرة “إيه يعني” و”بحار” التي لاقت نجاحا كبيرا وقت طرحها منذ سنوات طويلة.

يذكر أن فريق بلاك تيما أحيا أيضا مؤخرا حفلا غنائيا بالقاهرة الجديدة، وحقق إقبالا جماهيرا كبيرا ، ويتكون من 3 فنانين نوبيين الأصل هم: أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده.

وحقق الفريق نجاحا كبيرا منذ تأسيسه عام 2004 بمصر ، وقدم العديد من حفلاته الغنائية الناجحة في العديد من الأماكن الثقافية واستطاع حصد العديد من التكريمات والجوائز المختلفة.