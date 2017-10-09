بلاك بيري تطلق هاتفًا جديداً

المال – خاص: أعلنت شركة "تي سي إل كوميونيكيشن" عن هاتف "بلاك بيري موشن"، يمتاز بشاشة تعمل باللمس دون لوحة مفاتيح، إضافة إلى بطارية كبيرة، وهو الهاتف الأول من بلاك بيري الذي يأتي وفق معيار IP67 لمقاومة الماء والغبار، مع…



المال – خاص:



أعلنت شركة “تي سي إل كوميونيكيشن” عن هاتف “بلاك بيري موشن”، يمتاز بشاشة تعمل باللمس دون لوحة مفاتيح، إضافة إلى بطارية كبيرة، وهو الهاتف الأول من بلاك بيري الذي يأتي وفق معيار IP67 لمقاومة الماء والغبار، مع التقنية المضادة للخدش على الشاشة والبطارية الأكبر سعةً بتاريخ الشركة.

ويتوفر بلاك بيري موشن، في أسواق الإمارات العربية بالنصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

يوفر الهاتف شاشة بقياس 5.5 بوصات، وبطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة، لتكون قادرة على الصمود لأكثر من 32 ساعة من الاستخدام المتنوع، إلى جانب دعم تقنية الشحن السريع مما يتيح القدرة على الشحن لمستوى 50% خلال ما يقارب 40 دقيقة فقط باستخدام منفذ الشحن USB Type C.

ومن الناحية البرمجية، يعمل الجهاز بالإصدار 7.1 “نوجا” من نظام التشغيل أندرويد، مع وجود خطط لترقية نظام التشغيل إلى أندرويد 8.0 “أوريو” خلال العام القادم.