سيـــاســة

بلاغ يطالب بسحب الجنسية المصرية من وائل غنيم

بعد اتهامه بالانضمام إلى هيئة أجنبية تشمل أغراضها العمل على تقويض النظام العام للدولة
المال - خاص 1:48 م, الأثنين, 20 يناير 20 1:48 م, الأثنين, 20 يناير 20

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نجوى عبد العزيز

قدم أيمن محفوظ المحامى بلاغا للنائب العام ضد وائل غنيم طالب فيه بالتحقيق معه فى كافه الجرائم التي ارتكبها ومنعه من دخول البلاد او وضعه علي قوائم الترقب للتحقيق معه، فيما نسب اليه من اتهامات وأفعال تضر بأمن البلاد.

وأضاف بأنه بعد أن غاب عن المشهد السياسي لسنوات ظهر علينا بوجهه القبيح ليعاون مع ادعاء ات المخبول محمد علي المقاول ليبارك اكاذيبه الحقيرة من أجل تملق حذاء أردوغان تركيا لعله يخرج بمكسب مادي من بيع بلده مؤكدا بأن من باع بلده مرة يسهل عليه تكرار ذلك .

واستطرد بأنه عاد ليحاول خداع المصريين ويظهر وطنية زائفة من أجل العوده لمصر ليخون من الداخل ولعل الخيانة من داخل مصر تحقق له مكسب اكبر .

وطالب بسحب الجنسيه المصرية عنه بعد اتهامه بالانضمام إلى هيئة أجنبية تشمل أغراضها العمل على تقويض النظام العام للدولة بأي وسيلة غير مشروعة.

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بقلم المال - خاص

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