بلاغ يطالب بالتحفظ على الأموال القطرية

نجوى عبد العزيز:قدم أحد المحامين بلاغا إلى النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، يطالب فيه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمخاطبة المحكمة الجنائية الدولية؛ لإدراج دولة قطر كدولة راعية للإرهاب، والتحفظ على كل ما يخص دولة قطر من أموال وعقارات وممتلكات وحسابات بنكية وإلزامها بالتعويض المادي

نجوى عبد العزيز:

قدم أحد المحامين بلاغا إلى النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، يطالب فيه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمخاطبة المحكمة الجنائية الدولية؛ لإدراج دولة قطر كدولة راعية للإرهاب، والتحفظ على كل ما يخص دولة قطر من أموال وعقارات وممتلكات وحسابات بنكية وإلزامها بالتعويض المادي عما لحق بالاقتصاد المصري من أضرار.

وأضح البلاغ أن دولة قطر دأبت على انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية والتشريعات والأحكام الداعية لتجريم وتحريم قتل النفس وإحداث الفوضي والإرهاب لشعوب العالم بعد أن احتضنت ومولت ووفرت الملاذ الآمن لرؤوس الجماعات الإرهابية أمثال يوسف القرضاوي ووجدي غنيم وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وغيرهم، وأن هناك خسائر تعويضية تخص الاقتصاد المصري ككل تعدت مليارات الدولارات مما يتطلب قيام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على أرصدة وممتلكات دولة قطر داخل وخارج الجمهورية مصر العربية استيفاءً لتلك التعويضات.