بلاغ يتهم مواطنًا بإنشاء نقابة صحفيين وهمية

نجوى عبد العزيزتلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ضد مواطن يُدعى رائد السعيد محمد الشيمي، لاتهامه بإنشاء نقابة صحفيين وهمية للنصب على المواطنين. وذكر البلاغ أن المشكو فى حقه رائد السعيد محمد الشيمي ينشئ ك

نجوى عبد العزيز

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ضد مواطن يُدعى رائد السعيد محمد الشيمي، لاتهامه بإنشاء نقابة صحفيين وهمية للنصب على المواطنين.

وذكر البلاغ أن المشكو فى حقه رائد السعيد محمد الشيمي ينشئ كيانا غير قانوني تحت عنوان نقابة الصحفيين هذه النقابة الجديدة الموازية تستقطب شباب الصحفيين وتمنحهم عضوية هذه النقابة: ” نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية، حيث يتم اختلاس أموال المصريين من خلال دفع 5000 جنيه مقابل كارنيه صحفي وكارنيه مستشار إعلامي مقابل 20.000 جنيه.

وأضاف البلاغ أن عنوان النقابة الجديدة 30 شارع السد العالى الدقي، وتقبل كل الشهادات حتى الإعدادية للدخول في عضويتها، ويعدهم نقيب الصحفيين الجديد الأعضاء بمزايا افضل من تلك التي تقدمها النقابة العامة للصحفيين، حيث يقدم لهم رحلات حج وعمرة ومشروع اسكان وعلاج اجتماعي وكذلك يتم التأمين الصحي والاجتماعي لاعضاء النقابة بغية الحصول على معاش يضمن حياة كريمة للاعضاء المتقاعدين.

ويؤكد رائد الشيمي نقيب الصحفيين بصفته توقيع بروتوكول مع هيئة النقل العام بهدف إعفاء اعضاء نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية الجديدة من دفع تذاكر المواصلات العامة وغيرها من المزايا، اين نقابة الصحفيين ومجلسها من هذه المهزلة وأين المجلس الأعلى للصحافة والاعلام من عمليات النصب والاحتيال التي تتم باسم الصحافة المصرية.



وأشار إلى أن هذا الكيان غير القانوني هو أحد مظاهر جرائم النصب والاحتيال التي يتعرض لها الشباب الطموحون في الدخول الي عباءة صاحبة الجلالة خاصة هؤلاء الذين طال انتظارهم وفشلت كل محاولاتهم من الحصول على كارنيه نقابة الصحفيين رغم تدرجهم في العمل الصحفي سنوات طويلة دون عقود عمل أو تأمين اجتماعي، وهذا الكيان غير الشرعي مخالف للقانون والدستور وقانون الصحافة ونص المادة 77 من الدستور المصرى.