بلاغ يتهم أحمد موسى بنشر تسجيلات مفبركة

نجوى عبد العزيز:تقدم عمرو عبد السلام المحامي، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية أمس، يتهمه بإذاعة تسجيل صوتي منسوب صدوره إلي أحد ضباط الشرطة الناجين من

نجوى عبد العزيز:

تقدم عمرو عبد السلام المحامي، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج “علي مسئوليتي” المذاع علي قناة “صدي البلد” الفضائية أمس، يتهمه بإذاعة تسجيل صوتي منسوب صدوره إلي أحد ضباط الشرطة الناجين من حادث الواحات الإرهابي، والذي أسفر عن استشهاد عشرات الضباط والجنود من أبنائنا من قوات الشرطة الباسلة علي أيدي العناصر الإرهابية، مما أدي إلي إثارة الفزع بين الناس وإضعاف حالة الجنود في زمن الحرب التي تواجهها الدولة المصرية في القضاء علي التنظيمات الإرهابية المسلحة، و الإضرار بالأمن القومي المصري وتكدير الأمن العام .

وقال إن هذا التسجيل تم تداوله علي القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار الفزع بين عموم الشعب المصري وأظهر قوات الأمن بمظهر الضعف والوهن ومدي تفوق العناصر الإرهابية، مما أدي إلي الإضرار العمدي بالمصلحة العامة للبلاد والإضرار بالأمن القومي المصري وتثبيط العزائم والهمم لدي أفراد وضباط الشرطة المصرية، وباقي الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلي أنه قد صدر بيان من قبل وزارة الداخلية، ينفي صحة التسجيلات التي قام المشكو في حقه بإذاعتها.

وأكدت الوزارة في بيانها عدم مسئوليتها عن التسجيلات الصوتية التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، مضيفة أن ما تم تداوله من تسجيلات تحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت بصلة لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات.

وأضاف البيان أن تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف إلى إحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأى العام ويعكس عدم مسئولية مهنية.

وطالبت وزارة الداخلية، بعدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات. وبناء عليه فإن التسجيل الذي قام المشكو في حقه بإذاعته وتسريبه عبر الفضائية التي يعمل بها قد ثبت عدم صحة ماورد به ونسبته إلي وزارة الداخلية، مما يتوافر معه جناية نشر أخبار وبيانات كاذبة وإشاعات مغرضة في زمن الحرب، بهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، وإثارة الفزع بين الناس وإحباط الحالة العنوية للجنود في زمن الحرب وهي الجناية المعاقب عليها بمقتضي نص المادة 80 فقرة (ج) من قانون العقوبات، والتي تنص علي أنه “يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا فى زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجند نلتمس منكم التفضل بسرعة إجراء التحقيقات في تلك الواقعة وإصدار قرارا بضبط وإحضار المشكو في حقه ومنعه من مغادرة البلاد، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة بمادة الاتهام الواردة بنص المادة 80 فقرة (ج) من قانون العقوبات.