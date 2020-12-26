بلاغ للنائب العام يتهم فتاة تيك توك «مانجا» بانتهاك قيم الأسرة المصرية

تقدم المحامي أبو بكر علي محمد، ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه إحدى الفتيات التي تنشر محتوى عبر “تيك توك” وشهرتها” مانجا” بالتحريض على الفسق والفجور.

وحمل بلاغ المحامي رقم 30177 لسنة 2020، اتهم فيه الفتاة بنشر أفعالًا خادشة للحياء عبر “تيك توك”، ما يؤثر على قيم الأسرية المصرية.

وجاء في نص البلاغ: “ظهرت في الآونة الأخيرة آفة تهدد مستقبل شباب هذا البلد من أعمال الفسق والفجور، وأنشأت فتاة تدعى”مانجا” حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي” تيك توك”ومن خلاله تنشر أفعالًا خادشة للحياء والآداب ومخالفة العادات والتقاليد المصرية”.

وأضاف البلاغ أنها استغلت صفحتها للعمل على الحديث الغير اللائق والسب، وانتهاك أعراض الغير من خلال نشر فيديوهات تضمن محتوى مجرم طبقًا للقوانين المصرية والمتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

وأشار في البلاغ إلى أن ما تنشره يخالف نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961، والقانون 175 لسنة 2018، كما تعمل على الإساءة لسمعة المرأة المصرية والبلاد في الداخل والخارج.