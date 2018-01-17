بلاغ للنائب العام للتحقيق في سرقة غرفة نوم الملك فاروق

نجوى عبدالعزيزتقدم عمرو عبدالسلام المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، للمطالبة بالتحقيق في واقعة قيام أحد المواقع الأمريكية بتداول صور لمتجر تحف "M.S. Rau Antiques" بنيو أورلينز لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية، يعرض غرفة النوم الخاصة بالملك فاروق للبيع بمبلغ 985 ألف دولار.وقال "

نجوى عبدالعزيز

تقدم عمرو عبدالسلام المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، للمطالبة بالتحقيق في واقعة قيام أحد المواقع الأمريكية بتداول صور لمتجر تحف “M.S. Rau Antiques” بنيو أورلينز لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية، يعرض غرفة النوم الخاصة بالملك فاروق للبيع بمبلغ 985 ألف دولار.

وقال “عبدالسلام” في بلاغه الذي حمل رقم 823، إن غرفة نوم الملك فاروق، كانت موجودة داخل الاستراحة الملكية بحديقة الحيوان بالجيزة وتم اكتشاف سرقتها في غضون عام 2013، واستبدالها بغرفة نوم أخرى من محلات بيع الأثاث “عمر أفندي”.

وأضاف مقدم البلاغ أن هذا الخبر قد أصاب عموم الشعب المصري بحالة من السخط والغضب الشديد الذي أظهر مدى تقاعس أجهزة الدولة في تحديد المتورطين من المسئولين في سرقه غرفة النوم الملكية وتهريبها خارج البلاد منذ عام 2013 وحتى الآن.

وطالب في بلاغه، فتح تحقيقات عاجلة وموسعة لتحديد المسئولية الجنائية للمتورطين في سرقة غرفة النوم الملكية وتهريبها خارج البلاد عبر الموانئ المصرية، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ومخاطبة وزارة الخارجية الأمريكية لاسترداد غرفة النوم الملكية المسروقة وفقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث والآثار.