بلاغ للنائب العام للتحقيق في أسباب هزيمة المنتخب المصري

نجوى عبد العزيز: تقدم عمرو عبدالسلام المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفاتهم ورئيس البعثة المصرية للمنتخب القومي لكرة القدم بصفته ورئيس مجلس شركة بريزنتيشين "الراعي الرسمي للمنتخب بسبب القومي لكرة القدم" بصفته بسبب الفوضى التي حدثت بمعسكر المنتخب بروسيا. و

نجوى عبد العزيز:

تقدم عمرو عبدالسلام المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفاتهم ورئيس البعثة المصرية للمنتخب القومي لكرة القدم بصفته ورئيس مجلس شركة بريزنتيشين “الراعي الرسمي للمنتخب بسبب القومي لكرة القدم” بصفته بسبب الفوضى التي حدثت بمعسكر المنتخب بروسيا.

وطالب المحامي بسرعة التحقيق في هذا البلاغ واستدعاء رئيس شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للمنتخب ورئيس وأعضاء البعثة المصرية للمنتخب للوقوف علي ظروف وملابسات الواقعة محل البلاغ وتحديد المسئولية القانونية قبل المشكو في حقهم واتخاذ جميع الإجراءت القانونية اللازمة حيالهم في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.