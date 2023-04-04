بلاغ للنائب العام ضد مدعي النبوة أحمد سبايدر

قدم المحامي أيمن محفوظ بلاغا للنائب العام ضد شخص يدعي أحمد سبايدر بسبب دعوة الناس اتباعه باعتباره الممهد للظهور المهدي المنتظر.

جاءت تفاصيل البلاغ الذي قدمه محفوظ ضد سبايدر بأنه انتشرت على مواقع التواصل دعوة من أحد المخبولين حسب وصف محفوظ والذي يدعى أحمد سبايدر أو عنكبوت النبوة يحشد الناس لدين جديد ويدعي أنه الممهد للظهور المهدي المنتظر وأنه قائد لما يدعيه جيش النور.

وأردف المحامى في بلاغه بأن تلك الأفعال الإجرامية تضر بالأمن المجتمعي وتكدر السلم العام وتعد ازدراء للأديان

في المواد 98 و160 عقوبات، بوقوع الفعل المجرم، وتوافر القصد العام والخاص. لهذا الادعاء . وللأسف قد وجدت دعوته الضالة المضلة صدي للدي العديد من مجاذيب الهوس الديني غير التقليدي.

واستطرد محفوظ في بلاغه. أصبح لسبايدر مريدين وتابعين في محاولة رخيصة لتحقيق الهدف المرجو من هذه الأفعال الإجرامية التي هدفها العصف بالأمن القومي المصري باستغلال الأديان السماوية في الترويج والتحبيذ باستخدام أي وسيلة من وسائل النشر لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين.

وأكمل المبلغ ببلاغه بأن اتجاه إرادة لسبايدر إلى ازدراء الأديان السماوية وتحقيرها وإثارة الفتن والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، لكي يخرج المنتمون للأديان ليدخلوا في دين سبيدر ويعتنقوه، علما بأن مناط الحماية القانونية للمواد التجريم هي الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلم المجتمعي. ونصرة الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليها. وهي محاولة خسيسة لإحداث فتنة. وهدم الوحدة الوطنية، والعقوبة تصل إلى السجن المشدد. بالإضافة إلى جرائم إساءة استعمال الإنترنت.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه بسرعة القبض علي مدعي النبوة المدعو أحمد لسبايدر والتحقيق معه وجمع المعلومات الأمنية عن توجهاته وذلك بعد الكشف على صحة قواه العقلية تمهيدا لتقديمه لمحاكمة عاجلة مع الأمر بمنعه من السفر واتخاذ اللازم قانونا.

كتبت نجوى عبدالعزيز