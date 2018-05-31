بلاغ للنائب العام ضد لبنانية لنشرها فيديوهات مهينة للمصريين

تقدم عمرو عبد السلام المحامي، ببلاغ ضد مني المذبوح لبنانية الجنسية لقيامها بنشر أحد الفيديوهات المصورة عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك mona elmazboh وقد تضمن عبارات وألفاظ مهينة لعموم الشعب المصري، برجالها ونسائها بأن وجهت إلي نساء مصر عبارات وألفاظ تنطوي علي اتهامهم بالدعارة والزنا والعهر، بالإضافة إلي اتهام الرجال بألفاظ تنطوي علي جرائم أخلاقية حيث وصفتهم بالقوادين والعاهرين والحرامية والنصابيين.

وأضاف فى بلاغه أن الفيديو تداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما تسبب في حالة من الغضب والسخط الشديد لعموم الشعب المصري وحيث إن ماقامت به المشكو في حقها يشكل جرائم جنائية تتمثل في إهانة عموم الشعب المصري وتوجيه السب والقذف لهم والطعن في شرف وأعراض نساء مصر ورجالها، وجميعها جرائم تستوجب ضبطها وإحضارها ومنعها من مغادرة البلاد وتقديمها للمحاكمة الجنائية العاجلة وطالب عبد السلام بمخاطبة الموانيء الجوية والبحرية والبرية بإدراج اسم المشكو في حقها مني المذبوح – اللبنانية الجنسية – علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد تكليف وزارة الداخلية بضبطها وإحضارها، تمهيدا لإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة بمواد الاتهام مع إلزامها بأن تؤدي للطالب مليون دولار كتعويض مدني مؤقت نتيجة الأضرار التي أصيب بها .