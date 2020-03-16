بلاغ للنائب العام ضد الجارديان البريطانية يتهمها بنشر تقرير كاذب عن مصابي «كورونا» في مصر

تلقى المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بلاغا ضد ديكلان والش، رئيس مكتب القاهرة لصحيفة نيويورك تايمز الامريكية ايرلندي الجنسية ورئيس مكتب القاهرة لصحيفة الغارديان البريطانية يطالب فيه بإصدار قرار بضبطهما وإحضارهما ومنعهما من مغادرة البلاد بوضع اسمهما علي قائمة الممنوعين…

تلقى المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بلاغا ضد ديكلان والش، رئيس مكتب القاهرة لصحيفة نيويورك تايمز الامريكية ايرلندي الجنسية ورئيس مكتب القاهرة لصحيفة الغارديان البريطانية يطالب فيه بإصدار قرار بضبطهما وإحضارهما ومنعهما من مغادرة البلاد بوضع اسمهما علي قائمة الممنوعين من السفر.

وطالب البلاغ بتلك الإجراءات لمنع هروبهما خارج البلاد والتحقيق معهما لنشر تقرير يزعم بأن تقديرات عدد المصابين من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بفيروس كورونا تجاوز 19310، بهدف زعزعة الأمن العام وإثارة الفتنة والبلبلة وبث روح الإحباط واليأس بين المواطنين.

وقال المحامى عمرو عبد السلام المتقدم بالبلاغ إن المواقع الإلكترونية قامت علي مستوي العالم بنشر تلك الأخبار نقلا عن الصحف التي يمثلها المبلغ ضدهما مما أدي إلي الإضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد.

وذكر عبد السلام في بلاغه أن المبلغ ضدهما قاما عبر الصحف التي يعملان بها بنشر تقارير كاذبة وغير حقيقية منسوب صدورها لعدد من الباحثين في الأمراض المعدية بجامعة تورونتو الكندية، تزعم بأن تقديرات عدد المصابين من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بفيروس كورونا قد تجاوز 19310، حيث جاء مضمون التقارير التي نشرت عبر تلك الصحف، بهدف زعزعة الأمن العام وإثارة الفتنة والبلبلة وبث روح الإحباط واليأس بين المواطنين.

وقال ديكلان والش، الصحفي الأيرلندي رئيس مكتب القاهرة لصحيفة نيويورك تايمز، إن السلطات المصرية تقول إن لديها 110 حالات فقط، بينما أكد ‏فريق من الباحثين في الأمراض المعدية في جامعة تورونتو الكندية، أن تقديرات عدد المصابين بفيروس كورونا في ‎مصر ضخمة جداً -بحسب قوله.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة الجارديان أنها مستندة إلى الدراسة ذاتها في أن أعداد المصابين في مصر بفيروس كورونا يقدر بأكثر من 19 ألفا، مشيرة إلى أنها قدمها أخصائيو الأمراض المعدية من جامعة تورنتو الذين درسوا التفاوت بين معدلات الإصابة الرسمية والمرجحة في أماكن مثل إيران التي تقدم صورة قاتمة عن الانتشار المحتمل للفيروس.

وأشاروا إلى استخدام مزيج من بيانات الرحلات، وبيانات المسافرين، ومعدلات الإصابة، فانه في ظل التقدير المحافظ بعد التخلص من الحالات المرتبطة والغامضة، مؤكدين أنه من المرجح أن مصر لديها عبء كبير من حالات Covid-2019 التي لم يتم الإبلاغ عنها، واستخدم العلماء البيانات منذ أوائل مارس عندما كان لدى مصر رسمياً 3 حالات من الفيروس، مما يعني أن الأرقام الآن على الأرجح أعلى.

ولم يرد خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية على طلبات التعليق.

وأضافت الصحيفة، «نفى مركز السيطرة على الأمراض في تايوان تصريحات وزارة الصحة المصرية بأن امرأة تايوانية على متن رحلة سفينة كانت مصدر الإصابة في الأقصر في أواخر فبراير». وقالوا بدلاً من ذلك، أثبتت التحليلات أن سلالة الفيروس التي أصيبت بها تعني أنها مصابة في مصر. ونوهت الغارديان إلى أنه يوجد في مصر عدد كبير من الشباب، مما يعني أن عددًا أقل من الأشخاص سيظهر عليهم أعراض خطيرة من Covid-19.

وكانت صحيفة نيويوك تايمز قد نشرت تقريراً الأسبوع الماضي عن انتشار كورونا في الولايات المتحدة بالتزامن مع ارتفاع عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى أكثر من 1200 حالة حتى الأربعاء.

الصحيفة قالت إن الإصابات وقعت إما نتيجة احتكاك داخل الولايات المتحدة أو لأشخاص كانوا في رحلات خارجية، موضحة أن عدد المصابين القادمين من مصر 40 حالة بينما عدد المصابين القادمين من إيطاليا 31 ومن الصين 15. وبحسب ارقام الصحيفة تكون مصر اكثر دولة صدرت حالات كورونا الى الولايات المتحدة.

وذلك علي خلاف البيانات الرسمية التي قامت باعلانها السلطات المصرية المختصة ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة الصحة وبالمخالفة لتقرير منظمة الصحة العالمية بشان حصر اعداد المصابيين بفيروس كوفيد-19 داخل الدول التي اعلنت عن انتشار هذا المرض بها.

نجوى عبد العزيز