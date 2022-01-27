بلاغ كاذب يكشف تنقيب 3 أشخاص عن الآثار في المعصرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في منطقة المعصرة بمحافظة الدقهلية، بعدما تسبب بلاغ كاذب إلى كشف نشاطهم عقب اختلافهم فيما بينهم.

كان قسم شرطة المعصرة قد تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قال فيه شخص إن بعض الأشخاص أضرموا النيران بإطارات سيارات بشارع كورنيش النيل.

وبالانتقال والفحص تبين عدم صحة البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحدثية أمكن تحديد حائز الهاتف المستخدم، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المُستخدم في إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته ادعى استخدام صديق له -مقيم بذات العنوان “له معلومات جنائية”، هاتفه المحمول والإبلاغ على خلاف الحقيقة بسبب خلافات بينه وآخرين، حيث ضبط الأخير.

وأنكر أقوال الأول وأقر بإدعائه عليه بإرتكاب الواقعة انتقاماً منه، لاكتشافه قيام سالف الذكر ووالده، بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنهما، ورفضهما مشاركته في التنقيب.

وبإعادة مناقشة الأول ومواجهته بما جاء بأقوال الأخير أيدها، وأمكن استهداف والده وضبطه بالعقار محل سكنه، وعُثر بالعقار على حفرة قطرها نصف متر بعمق 2 متر.

وبمواجهته أقر بقيامه ونجله بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية.