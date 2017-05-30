بلاغ ضد محافظ القاهرة ووزير الداخلية من أهالي عزبة خير الله

إيمان عوف تقدَّم، اليوم، متضررو الإخلاء القسري في عزبة خير الله، ببلاغٍ ضد محافظ القاهرة ووزير الداخلية وآخرين، على خلفية عملية إخلاء قسري نفّذتها محافظة القاهرة بمعاونة قوات الأمن يوم الاثنين الموافق 22 مايو 2017. وقام الأهالي في نفس اليوم بالتوجه إلى قسم شرطة مصر القديمة؛ لإثبات واقعة الإخ

إيمان عوف تقدَّم، اليوم، متضررو الإخلاء القسري في عزبة خير الله، ببلاغٍ ضد محافظ القاهرة ووزير الداخلية وآخرين، على خلفية عملية إخلاء قسري نفّذتها محافظة القاهرة بمعاونة قوات الأمن يوم الاثنين الموافق 22 مايو 2017. وقام الأهالي في نفس اليوم بالتوجه إلى قسم شرطة مصر القديمة؛ لإثبات واقعة الإخلاء القسري، إلا أن القسم رفض تحرير المحضر، فتوجّه، اليوم، المتضررون من عملية الإخلاء إلى نيابة مصر القديمة؛ للتقدم ببلاغ ضد كل من محافظ القاهرة ووزير الداخلية ورئيس هيئة شرطة المرافق ورئيس حى مصر القديمة ومأمور قسم مصر القديمة. من جانبها قامت النيابة بإصدار تأشيرة لصالح الأهالي المتضررين تُلزم قسم الشرطة بتحرير البلاغ والذي حُرِّر برقم 7045 لسنة 2017 قسم شرطة مصر القديمة. يُذكر أن عملية الإزالة لم تتمّ وفقًا للقانون حيث تمت باستخدام القوة ودون استصدار قرارات إزالة حيث لم يتسلم اﻷهالي أي أوراق رسمية تفيد بإجراء عملية الإزالة، وهو ما أوضحه البلاغ في الفقرة: “وحيث إن ما ارتكبه المشكو فى حقهم هو انتهاك للدستور وقانون البناء الموحد وقانون العقوبات وذلك على النحو التالى: أولا: مخالفة المشكو فى حقهم لنصوص قانون البناء الموحد، حيث نصت المادة 59 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد أن يكون القرار مسببًا- فنصّت على أن ”توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإدارى إلى شخص المالك أو من يمثله قانونًا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذَّر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصًى عليه مصحوب بعِلم الوصول على محل إقامته المختار والمدوَّن لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم”. يُذكر أن الأهالي قاموا باستخدام حقهم الدستوري في الحصول على المسكن الآمن، وقاموا ببناء منازل على أرض فضاء، وطالبوا مرارًا بتقنين أوضاعهم، إلا أن الدولة امتنعت عن تمكينهم من منازلهم، في حين قامت وعلى بُعد أمتارٍ منهم بتمكين شركة المعادي بعد قيامها بالبناء على أرض فضاء قامت بشرائها من أهالي مجاورين للمنطقة التي تمت إزالتها ولهم نفس المركز القانوني، الأمر الذي يوضح انحياز الدولة ضد المصريين لصالح رجال اﻷعمال والشركات الكبرى.