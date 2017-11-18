بلاغ جديد ضد فريدة الشوباشي في واقعة إهانة الشعراوى

نجوى عبد العزيز تقدم عمرو عبدالسلام، المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، يطالب فيه بإتخاذ كافة الإجراءت القانونية تجاه المشكو في حقها وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة الفعل الفاضح العلني الخادش للحياء، طبقاً لنص قانون العقوبات. وقال عبد

نجوى عبد العزيز

تقدم عمرو عبدالسلام، المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، يطالب فيه بإتخاذ كافة الإجراءت القانونية تجاه المشكو في حقها وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة الفعل الفاضح العلني الخادش للحياء، طبقاً لنص قانون العقوبات.



وقال عبد السلام، في بلاغه إنه تم استضافة المشكو في حقها، ببرنامج “هنا القاهرة”، المذاع على قناة القاهرة والناس، الذي تقدمه الإعلامية “بسمة وهبة”، بصحبة ميشيل حليم المحامي، وأثناء البرنامج نشبت مشادة كلامية بين المشكو في حقها، وضيف البرنامج ميشيل حليم، المحامي بسبب هجومها علي فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، واتهامها له بأنه زرع الفتن بين المواطنين.

وأضاف: أثناء تبادل الحديث بينهما استخدمت المشكو في حقها إصبعها الأوسط في إشارة تمثل خدشاً للحياء العام، وتعد من قبيل الأعمال الفاضحة، وكررت هذا الفعل الخادش للحياء أكثر من مرة أمام الكاميرات دون أن تعبأ بوجودها أمام الكاميرات، ويشاهدها ملايين من الأسر المصرية خلف شاشات التليفزيون، إضافة إلى أن هذا الفيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي ما أثار غضب واستهجان ملايين المشاهدين، حيث أن ما قامت به المشكو في حقها يشكل جريمة الفعل الفاضح العلني الخادش للحياء العام، طبقاً لنص المادة 278 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه “كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلًا بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة أو بغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنية مصري”.

وتابع: أن أركان جريمة الفعل الفاضح الخادش للحياء العام قد توافرت في فعل المشكو في حقها من فعل مادي، تمثل في الإشارة بأصبعها أدى إلى خدش حياء عيون المشاهدين، بأن كان ذلك عن طريق أحد طرق العلانية المنصوص عليها بقانون العقوبات، كان ذلك عمدًا مما يتوافر معه تحقق القصد الجنائي.