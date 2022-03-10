«بلاستيك بنك»: نعمل على خلق نظام بيئي خاص بالمخلفات

شاركت مؤسسة بلاستيك بنك في فعاليات الملتقى الـ12 للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة تحت شعار “التطوير المؤسسي وبناء القدرات: المحرك الرئيسى لتطبيق معايير الاستدامة”.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، كما يشارك عدد كبير من خبراء الاستدامة والمسؤولية المجتمعية بكبرى المؤسسات الاقتصادية المصرية.

وخلال الملتقى شارك عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمؤسسة بلاستيك بنك في جلسة بعنوان “التمويل المستدام والحد من تبعات التغير المناخي”، حيث عقب قائلًا: “تفخر مؤسسة بلاستيك بنك بالمشاركة في الملتقى ضمن نخبة من خبراء الاستدامة والمسؤلية المجتمعية بكبرى المؤسسات من القطاعين العام والخاص، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه جميع الأطراف المعنية بالاستعداد لاستقبال مؤتمر تغير المناخ COP27، وذلك من خلال دمج الممارسات المستدامة في استراتيجيات تلك المؤسسات والتي يأتي على رأسها مؤسسة بلاستيك بنك”.

بنك البلاستيك

وأضاف القاضي أن مشاركة بلاستيك بنك تأتي إيماننا الراسخ بتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر والدائري، من خلال دمج المحاور الثلاثة للتنمية المستدامة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في جميع أعمالها، وذلك تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030، حيث تسعى مؤسسة بلاستيك بنك لخلق نظام بيئي لجمع البلاستيك وتدويره وتحويله إلى بلاستيك مجتمعي Social Plastic™ وإعادة دمجه في منتجات التعبئة، وذلك للحد من تلوث البحار والأنهار، من خلال تحسين الظروف المعيشية للقائمين على النظام ودمجهم في الاقتصاد الرسمي، مقابل حافز متغير يتم تسجيله ومتابعته الكترونيًا لضمان الشفافية.

وأوضح القاضي أن اهتمام بلاستيك جاء بنك بخلق نظام بيئي خاص بالمخلفات البلاستيكية من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والبيئة، حيث تستهلك صناعة البلاستيك حوالي 6% من النفط عالمياً، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاستهلاك إلى 20% بحلول عام 2050، ما يؤدي إلى زيادة الانبعاثات الكربونية.

جدير بالذكر أن منظومة بلاستيك بنك في مصر تضم أكثر من 900 جامع للمخلفات البلاستيكية، وتضمن حياة كريمة لأسرهم عن طريق كسب دخل ثابت يساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية.

كما تم جمع أكثر من 180 مليون زجاجة بلاستيكية أي ما يعادل 3600 طن من البلاستيك ومنع وصوله للبحار والأنهار في مصر، ونجحت آيضا المؤسسة في التوسع في سبع محافظات بافتتاح ما يزيد عن 18 مركز لجمع المخلفات منذ بانطلاق أعمالها في مصر عام 2021.

بلاستيك بنك هي مؤسسة كندية، وتم تأسيسها على يد ديفيد كاتز في مارس 2013، آملاً أن يتحد مليون شخص على خلق قيمة مادية للمخلفات البلاستيكية والعمل على تحسين المستوى المعيشي للأفراد محدودي الدخل بالدول التي تفتقر مرافق إدارة المخلفات، وتعمل مؤسسة بلاستيك بنك حالياً في الفلبين وأندونيسيا والبرازيل ومصر، مع خطط للتوسع في كولومبيا وفيتنام في السنوات القليلة القادمة.