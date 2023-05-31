«بلاستيك بنك» : منعنا وصول 10 ملايين كيلوجرام من البلاستيك للبحار ونهر النيل

قال أحمد عبد العليم المدير الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة بلاستيك بنك، إنها نجحت في منع وصول أكثر من 10 ملايين كيلوجرام من البلاستيك للبحار ونهر النيل خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأضاف “عبد العليم”، أن تلك الكميات تم جمعها عن طريق ما يزيد عن 2000 من جامعي المخلفات المسجلين بالمنظومة حتى الآن. ونجحنا من خلال الشراكة في الوصول لنحو 29 مركزًا لتجميع المخلفات البلاستيكية بسعة تجميع تصل إلى 5 ملايين كيلوجرام سنويًا.”

وعقدت، اليوم، شركة هنكل مصر مؤتمرًا صحفيًا بالتعاون مع مؤسسة بلاستيك بنك للاحتفال بتجميع 500 مليون زجاجة بلاستيكية.

وذكر أن هدف المؤسسة هو تقليل حجم المخلفات البلاستيكية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للتوعية بالصحة والسلامة لأكثر من 100 فرد في مكتب بلاستيك بنك في منشية ناصر، وذلك بالإضافة إلى الحوافز العينية التي تشمل منتجات وخدمات وأنظمة التأمين الصحي والتعليم.”

مؤسسة بلاستيك بنك

وتعد شركة هنكل مصر الشريك الإستراتيجي الأهم لمؤسسة بلاستيك بنك، حيث تم التعاون بينهم بهدف تحقيق تنمية مجتمعية متكاملة، فضلًا عن تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تبني الممارسات البيئية السليمة. ونجحت مؤسسة بلاستيك بنك بمساعدة هنكل مصر بدعم العديد من رواد الأعمال، محليًا، لإنشاء مراكز تجميع للمخلفات في عدد من المناطق الحيوية، لمنع وصول المخلفات البلاستيكية للبحار ونهر النيل، بالإضافة إلى تقديم حافز إضافي وامتيازات تساهم في توفير حياة كريمة لجامعي المخلفات في المجتمعات التي نعمل بها.

وقد أصبحت مواجهة مشكلة المخلفات البلاستيكية في مقدمة أولويات العالم أجمع، لذا قامت الدولة المصرية بدعم المجهودات الهادفة لتقليل حجم تلك المخلفات وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري بما يتماشى مع رؤيتها للتنمية المستدامة (مصر 2030).

وخلال المؤتمر الصحفي أوضحت كارول ميلان، رئيس شركة هنكل مصر والعضو المنتدب: “تعتبر الشراكة بين هنكل مصر وبلاستيك بنك من أبرز الشراكات الناجحة التي كان لها السبق في إحداث تغيير في ثقافة المجتمع حول عمليات تدوير المخلفات البلاستيكية، وما نتج عنها من حلول للحد من مشكلة المخلفات البلاستيكية، خاصة مع ما وصلنا إليه من إنجازات تشجعنا على استكمال خططنا المشتركة وتحقيق أثر مجتمعي واضح بكافة أنحاء الجمهورية، حيث لا تقتصر الشراكة على افتتاح مراكز تجميع البلاستيك فقط ولكنها تمتد لتشمل تقديم برامج وأنشطة تعليمية توعوية مختلفة من قبل موظفي هنكل مصر وبلاستيك بنك المدربين”.

وأضافت ميلان: “يعكس التعاون مع بلاستيك بنك التزام الشركة محليًا وعالميًا بتطبيق أعلى المعايير العالمية لإدارة المخلفات البلاستيكية، حيث تعتبر هنكل أولى الشركات الاستهلاكية التي تروج لحلول التعبئة المستدامة، و مواصلة العمل للحد من وصول المخلفات البلاستيكية إلى البيئة المحيطة لتكون خالية من التلوث، حيث نسعى من خلال هذا التعاون إلى قيادة حراك مجتمعي لدعم الارتقاء بالوعي البيئي، وتمكين الفئات الأقل حظا اقتصاديا، ودمج وتمكين المرأة، فضلاً عن دعم رؤية مصر 2030 نحو تحقيق اقتصاد دائري ناجح إيمانا بأن الحفاظ على البيئة والارتقاء بالمستوى المعيشي للفئات الأقل حظا جزء لا يتجزأ من إستراتيجية هنكل العالمية”.