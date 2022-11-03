«بلاستيك بنك» تعلن مشاركتها في مؤتمر المناخ «COP 27» بفعاليات واسعة بالمنطقة الخضراء

أعلنت مؤسسة بلاستيك بنك عن مشاركتها في فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر بعدة فعاليات بجناحها المتميز في المنطقة الخضراء بالمؤتمر، تطرح فيه المؤسسة أفكارها حول قضايا إعادة تدوير المخلفات وإداراتها، وطريقة تحقيق الاقتصاد الدائري، وانعكاساته على التخفيف من آثار التغير المناخي.

ويشارك ممثلي “بلاستيك بنك ” في عدة جلسات نقاشية خاصة بالتغيير المناخي وآثاره ، والتحديات الواجب دراستها وتبادل الأفكار بشأنها، ومنها جلسة نقاشية لشركات (اوكيانوس، سيكم، وشنايدر إليكتريك)، كما ستشارك في جلسة نقاشية أخرى خاصة بشركتي (HSBC وفاينانشيال تايمز) والتي تناقش “تجديد النظام المالي للوصول إلى اقتصاد خالي الكربون” ويتحدث بها المؤسس ورئيس القطاع التجاري لمؤسسة بلاستيك بنك، ديفيد كاتز، كما يشارك في فعالية الاستدامة والتي تنظمها شركة شنايدر إليكتريك على جلستين، ويحاضر ديفيد كاتز في الجلسة الأولى عن “الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظام البيئي” وتعقد يوم 12 من الشهر الجاري ، أما الثانية يتحدث فيها عن مفهوم “الاستهلاك المسؤول” وتعقد يوم 17 من الشهر ذاته.

وقال عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة بلاستيك بنك: ” بداية يسعدنا مشاركتنا الواسعة في فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 والذي تسعى مصر من خلاله بخطوات جادة لتحقيق الاستدامة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري والأخضر.

لافتًا إلى أنه تماشيًأ مع توجه الدولة واستراتيجيتها لـ 2030 تعمل المؤسسة على تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري وزيادة الوعي بالمخاطر البيئية النابعة من سوء إدارة المخلفات البلاستيكية والعمل على الحد من وصولها للبحار والأنهار، حيث تهتم بتحويل المخلفات البلاستيكية إلى بلاستيك مجتمعي Social Plastic، وهو البلاستيك الذي يتم جمعه وإعادة دمجه في منتجات التعبئة باستخدام التكنولوجيا الرقمية، مع مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية في الجمع” .