«بلاستيك بنك» تشارك بفعاليات معرض بلاستيكس 2022 لاستكشاف فرص جديدة لدعم الاستدامة البيئية

تشارك مؤسسة بلاستيك بنك في الدورة الـ18 من معرض بلاستيكس، والمقام في الفترة من 9-12 يناير 2022 بمركز مصر للمعارض الدولية، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وذلك لاستكشاف فرص المؤسسة في عقد شراكات جديدة للمساهمة لدعم الاستدامة البيئية وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري.

وتعتبر مؤسسة بلاستيك بنك أحد الخبراء المشاركين في معرض بلاستيكس 2022، حيث تهتم بدعم الشركات المستدامة ومعالجة مشكلات إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، ولذلك حرصت المؤسسة على المشاركة في المعرض الذي يتيح فرصة ذهبية للتواصل مع ممثلي القطاع وتكوين شراكات جديدة مع أكبر المصنعين والموردين للمنتجات البلاستيكية عالمياً واقليمياً.

كما يعتبر معرض بلاستيكس واحداً من أهم المعارض التي تقام سنوياً في مصر، حيث يجمع أهم وأكبر الشركات العالمية والمحلية المصنعة والموزعة للبلاستيك بالمشترين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقام المعرض خلال الفترة من 9- 12 يناير، ويضم تحت مظلته أكثر من 300 شركة محلية وعالمية، كما يهتم المعرض هذا العام بعرض تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وإعادة التدوير.

وقال عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة بلاستيك بنك، “تسعد مؤسسة بلاستيك بنك بالمشاركة في معرض بلاستيكس 2022، خاصة في ظل استعدادات مصر لإستضافة قمة COP27 البيئية هذا العام، والخطوات الجادة للدولة تجاه تحقيق الاستدامة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري والأخضر تماشياً مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030، حيث نسعى لعقد شراكات جديدة للمساهمة في دعم تحقيق الاستدامة ومساعدة الشركات في تحقيق أهدافها البيئية التي تتوافق مع مبادرات وقانون وزارة البيئة لإدارة المخلفات البلاستيكية”.

وأضاف القاضي، “تعمل مؤسسة بلاستيك بنك على تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري وزيادة الوعي بالمخاطر البيئية النابعة من سوء إدارة المخلفات البلاستيكية والعمل على الحد من وصولها للبحار والأنهار، حيث تهتم المؤسسة بتحويل المخلفات البلاستيكية إلى بلاستيك مجتمعي، وهو البلاستيك الذي يتم جمعه وإعادة دمجه في منتجات التعبئة باستخدام التكنولوجيا الرقمية، مع مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية”.

والجدير بالذكر أن مؤسسة بلاستيك بنك استطاعت في فترة قليلة من بداية عملها في مصر والتي بدأت في أوائل عام 2021، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، في جمع ما يزيد على 3000 طن من البلاستيك بما يعادل 150 مليون زجاجة ومنع تسريبهم إلى نهر النيل والبحار في مصر، لتتخطى هدفها المقرر منذ بداية العام بمقدار 105%.

كما توسعت هذا العام في 5 محافظات بعدد 11 مركزاً لتجميع المخلفات البلاستيكية، وقامت بتوفير فرص عمل لأكثر من 600 جامع للبلاستيك، وضمهم للاقتصاد الرسمي بهدف تحسين منظومة الجمع مع الحفاظ على البيئة.