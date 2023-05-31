«بلاستيك بنك» تجمع 500 مليون زجاجة من المخلفات خلال 3 سنوات

نجحت مؤسسة بلاستيك بنك في جمع 500 مليون زجاجة بلاستيك من المخلفات خلال 3 سنوات، بما يعادل 10 مليون كيلو جرامات، بهدف القضاء على أزمة المخلفات البلاستيكية فى مصر والحد من انتشارها.

وقال أحمد عبد العليم المدير الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بالمؤسسة، إن المؤسسة تعمل من خلال عدة محاول، هي الحد من استخدام البلاستيك، وزيادة الوعي البيئي، والتمكين الاقتصادي للعاملين بمنظومة جمع المخلفات.

وتابع أن المؤسسة، تعمل على تحويل القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي وتطوير أماكن العمل لتصبح موائمة مع مقاييس الصحة والسلامة والبيئة وتحفيز تعليم الأطفال وتحسين الظروف المعيشية لجامعي المخلفات البلاستيكية.

وأشار إلى أنه تم توفير حوافز مالية لجامعي المخلفات، إضافة إلى خلق قيمة مادية للمخلفات البلاستيكية والحد من انتشارة.

وذكر أن المؤسسة بالتعاون مع شركة هنكل تعمل علي خلق منظومة متكاملة لجمع وفرز وإعادة تدوير لجميع المنتجات البلاستيكية.