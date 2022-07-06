«بلاستيك بنك» تتفاوض مع مصرفين حكوميين لتوفير دعم مالى للشركات الناشئة

كشف عمرو القاضى، المدير الإقليمى لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة بلاستيك بنك، عن مفاوضات مع مصرفين حكوميين لتوفير تمويلات لعدد من الشركات الناشئة العاملة فى منظومة جمع ومعالجة المخلفات البلاستيكية، متابعًا أن المؤسسة تهدف إلى جمع ومعالجة 20 ألف طن خلال 2023.

وأضاف «القاضى»، أن المؤسسة تعكف على توطين منظومة متكاملة لجمع المخلفات البلاستيكية فى جميع المحافظات المصرية، إذ امتدت لتشمل 12 محافظة حتى الآن و20 مركزًا للتجميع، إضافة إلى تسجيل ما يقرب من 1500 جامع للبلاستيك.

وذكر أن توقيع اتفاق بين المؤسسة ومشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يهدف إلى دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال برنامج عيادات الشركات الناشئة المعروف باسم «Startup Clinics» والتى تعمل فى مجال جمع ومعالجة المخلفات البلاستيكية.

وتابع أن الفترة الحالية تتطلب دعم قطاع الشركات الناشئة، وتبنى الأفكار الابتكارية فى قطاع البيئة لإيجاد اقتصاد جديد ومستدام ودعم منظومة تدوير وجمع البلاستيك.

وأشار إلى أن مؤسسة بلاستيك بنك تنفذ أكثر من مشروع ومبادرة مع وزارة البيئة، منها تنظيف الشواطئ وحملات تطهير نهر النيل، وتنفيذ عدد من البرامج التوعوية لرفع الوعى لدى المواطنين بخطورة الأثر البيئى للبلاستيك.

وتابع أن «بلاستيك بنك» تتعاون مع وزارة البيئة لتوفير الدعم الفنى والمالى ودعم المجتمعات إيمانًا من الطرفين بأهمية توطين منظومة جمع البلاستيك وخلق قيمة اقتصادية.

ولفت إلى أن المؤسسة تنظر إلى كل الملفات المتعلق بقضايا المخلفات بشكل جاد، ومنها بحث إمكانية تنفيذ مشروع متعلق بجمع الكرتون وإعادة تدويرها.

وأشار إلى أن المؤسسة تنظر إلى كل الملفات المتعلقة بقضايا المخلفات، ومنها بحث إمكانية تنفيذ مشروع متعلق بجمع الكرتون وإعادة تدويرة، ودعم المستثمرين الصغار لإنشاء هذه الصناعة.

وأوضح أن «بنك البلاستيك» تتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص لدعم منظومة معالجة المخلفات البلاستيكية، إذ تعد شركة هنكل شريكًا دائمًا للمؤسسة، إضافة الى توقيع اتفاق مع شركة لورنز التى تعمل فى قطاع الأغذية.

من جانب آخر، أكد المدير الإقليمى لمؤسسة بلاستيك بنك، أنها تعمل فى الكاميرون وتنزانيا، وتطمح فى الدخول لدول نيجيريا والجزائر خلال الفترة المقبلة لنشر منظومة جمعة ومعالجة المخلفات البلاستيكية للحد من خطورتها على المجتمع والبيئة.

◗❙عمرو القاضى: نستهدف جمع ومعالجة 20 ألف طن خلال 2023