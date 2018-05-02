بلاتينيوم للاستشارات تضيف أنشطة مالية وإدارية جديدة

شريف عمرتواصل شركة بلاتينيوم للاستشارات "PLATINUMCONSULTING" لخدمات الاستشارت المالية والإدارية والتشغيلية، توسيع نطاق خدماتها المقدمة فى السوق المصرية، عبر إضافة أنشطة محاسبية وإدارية جديدة.وقال زيادة الحسامى، الشريك التنفيذى لبلاتينيوم للاستشارات، فى تصريحات لـ "المال"، على هامش تواجده بالمؤتم

شريف عمر

تواصل شركة بلاتينيوم للاستشارات “PLATINUMCONSULTING” لخدمات الاستشارت المالية والإدارية والتشغيلية، توسيع نطاق خدماتها المقدمة فى السوق المصرية، عبر إضافة أنشطة محاسبية وإدارية جديدة.

وقال زيادة الحسامى، الشريك التنفيذى لبلاتينيوم للاستشارات، فى تصريحات لـ “المال”، على هامش تواجده بالمؤتمر الثالث – المال بورتفوليو إيجيبت 2018، المنعقد -الأحد الماضى- إن الشركة أضافت أنشطة إمساك الدفاتر المحاسبية، وإعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركات، وأعمال الرقابة الداخلية.

وأضاف الحسامي، أن الشركة تسعى لإضافة خدمات التدريب في مجالات المالية وإدارة المشروعات، والتدريب على مهام إدارة الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية للموظفين، خلال النصف الثانى من العام الحالى.

كانت المال قد كشفت فى السابق تأسيس تحالف مكون من 3 رجال أعمال شركة بلاتينيوم للاستشارات PLATINUM CONSULTING لخدمات الاستشارت المالية والإدارية والتشغيلية، مع التركيز على شريحة الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وفقاً لتصريحات الحسامى.

ولفت إلى أن الشركاء المؤسسون لديهم خبرات سابقة فى مجال مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية والضريبية الأجنبية، بجانب العمل فى الشركات العالمية المتعددة الجنسيات والمجالات، وستقدم بلاتينيوم خدمات الاستشارات المالية والإدارية والتشغيلية، بجانب خلق مصادر تمويلية، بالإضافة لتقديم خدمات الاستشارات الأخرى، بالتعاون مع مكاتب وشركات فى مجالات أخرى متعددة.