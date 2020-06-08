«بلاتنيوم» توقع اتفاقية شراكة أعمال مع «QSD» لاستشارات التصميم والهندسة

كشف زياد الحسـامى الشريك التنفيذى لشركة (PLATINUM CONSULTING) للاستشارات المالية والإدارية والتشغيلية ، عن توقيعها اتفاقية شراكة أعمال مع شركة (QSD and PARTNERS) لاستشارات التصميم والهندسة.

وقال – فى تصريحات خاصة لـ «المال»- إن الاتفاقية تشمل قيام الشركتين بتقديم الخدمات الاستشارية والإستراتيجية وخطط الأعمال القصيرة والطويلة الأجل لعملائهم من الناحية المالية والإدارية والهندسية.

وأضاف أن «بلاتنيوم» تقوم حاليا ببناء شراكة أعمال موثوقة مع العديد من الشركات الأخرى من مختلف القطاعات لتوسيع نطاق خدماتها داخل مصر وخارجها.

من ناحية أخرى، أكد المهندس عمرو القصرى – الشريك ومدير العمليات لشركة (QSD and PARTNERS) أن الشراكة مع (PLATINUM CONSULTING) مهمة للغاية من أجل توسيع نطاق الأعمال لكلا الشركتين نظرا للخبرات الإدارية الواسعة التى تتوج هذه الشراكة.

و تعتبر (PLATINUM CONSULTING) من الشركات المتخصصة فى تقديم خدمات الاستشارات المالية والإدارية والتشغيلية وإعادة الهيكلة للشركات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الأخرى بالتعاون مع مكاتب وشركات فى مجالات أخرى متعددة، لديهم خبرات سابقة فى مجال مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية والضريبية الأجنبية ، بجانب العمل فى الشركات العالمية المتعددة الجنسيات والمجالات.

وتملك شركة (QSD and PARTNERS) مقرا فى القاهرة وتعمل فى مجال تقدم خدمات فى الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، التخطيط الرئيسي، أعمال تنسيق وتشجير المواقع، التصميم الحضارى واستشارات البناء فى مصر والشرق الأوسط، كما أنها أيضا شركة متعددة الأعمال ومتخصصة فى الرعاية الصحية والتعليم والتنمية الهندسية للمجتمعات وتعتبر ممارساتها فى المقام الأول للاحتياجات البشرية على أساس الفهم المهنى للبيئة المبنية.