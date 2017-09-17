بكين توقف المشروعات الكبرى في الشتاء لتحسين جودة الهواء

خالد بدر الدين:أعلنت لجنة بلدية بكين للإسكان والتنمية الحضرية والريفية اليوم الأحد، أن حكومة بكين ستوقف أعمال البناء في مشروعات عامة كبيرة خلال الشتاء المقبل، في محاولة لتحسين جودة الهواء في العاصمة وتغطي هذه الفترة الشهور الأربعة التي يجري تم خلالها تزويد الوحدات السكنية وغيرها من المباني في المد

خالد بدر الدين:

أعلنت لجنة بلدية بكين للإسكان والتنمية الحضرية والريفية اليوم الأحد، أن حكومة بكين ستوقف أعمال البناء في مشروعات عامة كبيرة خلال الشتاء المقبل، في محاولة لتحسين جودة الهواء في العاصمة وتغطي هذه الفترة الشهور الأربعة التي يجري تم خلالها تزويد الوحدات السكنية وغيرها من المباني في المدينة بالتدفئة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية شينخوا في تقرير لها، أن السلطات الحكومية ستحظر كل أعمال التشييد في مشروعات الطرق والمياه، وكذلك عمليات هدم المنازل خلال الفترة من 15 نوفمبر إلى 15 مارس القادم في الأحياء الستة الرئيسية بالمدينة وكذلك الضواحي المحيطة بها.

وتعهدت حكومة بكين بفرض قيود صارمة على الصناعة والمرور في شمال البلاد في الشتاء المقبل بهدف تحقيق أهداف مهمة تتعلق بالسيطرة على الضباب الدخاني لتدخل الصين عامها الرابع من ”الحرب على التلوث“ التي تهدف لمعالجة الضرر الناجم عن عقود من النمو الاقتصادي الجامح وكذلك تهدئة المخاوف من أن يكون الضباب الدخاني الخطير وتلوث المياه والتربة على نطاق واسع وراء مئات الآلاف من حالات الوفاة المبكرة سنويا.

غير أن تقرير وكالة شينخوا أكد إن بعض المشروعات المهمة لمعيشة المواطنين مثل السكك الحديدية والمطارات والإسكان منخفض التكلفة قد تستمر إذا حصلت على موافقة اللجنة.