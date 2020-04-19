بكين تعيد فتح 30% من المواقع السياحية الكبيرة

أعادت بكين فتح 73 موقعا سياحيا كبيرا ما يعادل 30.7 % من إجمالي المواقع السياحية الكبيرة في البلدية، مع انحسار تفشي مرض فيروس كورونا الجديد “كوفيد-19”.

مزايا المواقع السياحية الكبيرة

وتعد جميع هذه المواقع السياحية الكبيرة منتجعات مفتوحة ذات مناظر طبيعية خلابة، وفقا لمتطلبات مكتب بلدية بكين للثقافة والسياحة في خطته لإعادة فتح المواقع السياحية.

ولم يتم إعلان موعد فتح الأماكن المغلقة حتى الآن.

وذكر المكتب اليوم الأحد، أن مواقع السور العظيم، موتيانيوي وسيماتي وبادالينغ، من بين المواقع التي سيتم إعادة فتحها للزوار.

وقال جين لين شنغ نائب رئيس شركة السياحة المائية في المدينة، إن المنتجع سيحسن خدمات بدون اتصال مباشر.

ومن بين هذه الخدمات الدفع بالهواتف المحمولة والتذاكر الإلكترونية وأجهزة الإرشاد لتجنب العدوى.

وأضاف مسئول بالمكتب، أن المواقع السياحية التي سوف تستأنف عملها يتعين عليها ألا تستقبل أكثر من 30 في المائة من الحد الأقصى لعدد الزوار في الوقت الفعلى.

وهي مطالبة كذلك بعدم استقبال أكثر من 30 في المائة من قدرتها اليومية لاستقبال الزوار.

حالتي إصابة في هونج كونج

ومن ناحية أخرى، سجل مركز حماية الصحة في هونغ كونغ اليوم الأحد حالتي إصابة جديدتين بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وارتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في هونغ كونغ إلى 1025.

ووفقا لهيئة مستشفيات هونغ كونغ، فإنه حتى ظهر اليوم،غادر 601 شخص أصيبوا بالمرض المستشفى بعد تعافيهم.

ومقابل هذا، مازالت 418 حالة تتلقى العلاج في 14 مستشفى بجميع أنحاء هونغ كونغ، من بينها ثماني حالات حرجة وست حالات خطيرة.

يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.





