بكين تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا.. والصحة العالمية تغير التقييم

أعلنت الحكومة الصينية، الاثنين، عن أول حالة وفاة في العاصمة بكين، جراء فيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي غيرت فيه منظمة الصحة العالمية، تقييمها لتهديد الفيروس إلى «مرتفع» على المستوى الدولي، نقلا عن سكاي نيوز.

ويبلغ الشخص الذي توفي من العمر خمسين عاماً زار مدينة ووهان، مركز الوباء، 8 يناير وفور عودته إلى بكين بسبعة أيام أصيب بمرض مع حرارة مرتفعة، وفق ما أفادت لجنة الصحة في العاصمة.

وصححت منظمة الصحة العالمية تقييمها لتهديد فيروس كورونا، معتبرة أنه أصبح “مرتفعا” على المستوى الدولي ولم يعد “معتدلا”، كما كانت تصفه حتى الآن بسبب “خطأ في الصياغة”.

وكانت المنظمة تعتبر حتى اللحظة خطر الفيروس “مرتفعا جدا في الصين، ومرتفعا على المستوى الإقليمي، ومعتدلا على المستوى الدولي”.

وقال متحدث باسم المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إنه كان هناك “خطأ في الصياغة” تم تصحيحه، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان باحثون من جامعة هونغ كونغ الصينية قد حذروا، الاثنين، اعتمادًا على نماذج حسابية، من أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد قد يتجاوز 40 ألفا، داعين الحكومة إلى اتخاذ “إجراءات صارمة” تقيد تحركات الناس، للسيطرة على انتشار الفيروس.

وأعلن رسميا عن 2744 حالة إصابة في الصين، من بينها رضيع يبلغ عمره 9 أشهر، في حين تضاعف عدد الحالات المشتبه فيها خلال 24 ساعة ليبلغ 6 آلاف حالة.