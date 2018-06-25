بكين تصدر أكثر من 7 مليارات كريديت كارد في 2017

خالد بدر الدينأعلنت هذا الأسبوع جمعية البنوك الصينية أن حكومة بكين أصدرت أكثر من 7.03 مليار كريديت كارد (بطاقة بنكية) خلال العام الماضى مما يعني أن كل شخص صيني تقريبا لديه حوالي 5 بطاقات في المتوسط بزيادة 10.3 % عن إصداراتها فى عام 2016 .ومع ذلك فقد قدم البنك الدولي

خالد بدر الدين

أعلنت هذا الأسبوع جمعية البنوك الصينية أن حكومة بكين أصدرت أكثر من 7.03 مليار كريديت كارد (بطاقة بنكية) خلال العام الماضى مما يعني أن كل شخص صيني تقريبا لديه حوالي 5 بطاقات في المتوسط بزيادة 10.3 % عن إصداراتها فى عام 2016 .

ومع ذلك فقد قدم البنك الدولي قرضاً بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لدعم أعمال تخفيف حدة الفقر في المناطق الريفية في جنوب غربي الصين .

وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن عدد المعاملات عبر البطاقات المصرفية قفزت بأكثر من 29.4 % لتزداد إلى 149 مليار عملية في العام الماضي بقيمة تعادل حوالى 735 تريليون يوان (حوالي 113 تريليون دولار أمريكي ).

وقال هوانج رون هونج الأمين العام لجمعية البنوك الصينية إن الاستهلاك بالبطاقات البنكية قفز بأكثر من 48.7 % من إجمالي مبيعات السلع الاستهلاكية بالتجزئة في الصين ليرتفع للعام الرابع على التوالي مما أعطى دفعة قوية لنمو الاستهلاك .

ويعد القرض الذى قدمه البنك الدولى أول تنفيذ لمشروع “برنامج لتحقيق نتائج” يوافق عليه البنك الدولى لتخفيف حدة الفقر في المناطق الريفية بالصين حيث سيساعد المشروع الذي يربط القروض مع تحقيق نتائج بشكل مباشر على دخول شركات صغيرة محلية إلى أسواق أوسع وتحسين البنية التحتية المحلية وتحفيز تشغيل آلية وتوزيع أموال القروض المخططة في 28 محافظة محلية .

ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 1.7 مليون مواطن فقير في الأرياف من تكنولوجيا وممارسات الزراعة الذكية مناخيا كما تقول إدارة الإحصاء الصينية التى تؤكد إنه لايزال أكثر من مليوني فقير يعيشون في أرياف منطقة قوانغشي في الوقت الحالي بانخفاض حوالي مليون عن عددهم المسجل في عام 2016 .

وقال بافو آليستي كبيرالاقتصاديين الزراعيين في مكتب الصين للبنك الدولي: إن مشروع “برنامج لتحقيق نتائج” الجديد سيعزز الإبداعات المؤسسية في جهود تخفيف الفقر من خلال ربط فعاليات بشكل أوثق مع الأسر والقرى الفقيرة”.

وأشار بافو إلى أن “الدروس والنتائج المستفادة من تنفيذ المشروع المذكور سيتم استخدامها في بيئة ريفية معقدة مماثلة من شأنها أن توفر الدعم للدول الأخرى في مجال القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 “.

وتعد الصين أول دولة تحقق هدف التنمية الألفية في تخفيض عدد الفقراء إلى النصف كما سيدعم البرنامج المذكور مشروعات تخفيف الفقر الحكومية ويساعد الدول الأخرى على تنفيذ مشروعات مماثلة.

